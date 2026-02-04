삼성전자 장중 시총 1천 조 돌파…국내 기업 최초

▲ 삼성전자 서초사옥

삼성전자가 4일 장중 국내 기업 최초로 시가총액 1천조 원 고지에 올랐습니다.4일 한국거래소와 연합인포맥스에 따르면 삼성전자는 이날 장중 전장 대비 1.13% 오른 16만 9천400원을 기록하는 등 역대 최고가를 경신했습니다.이에 따라 삼성전자의 시가총액은 1천2조 원을 넘어서며 역대 최초로 1천조 원을 넘어섰습니다.이후에도 삼성전자는 1% 가까운 상승세를 유지하며 1천조 원에 육박하는 시총을 유지하고 있습니다.삼성전자 주가는 지난해 10월 27일 종가 10만 2천 원으로 10만 원을 넘어선 뒤 전날에는 16만 원을 넘는 등 연일 최고가를 경신하고 있습니다.이는 지난해 하반기부터 글로벌 인공지능(AI) 인프라 투자 급증에 따른 메모리 수요 및 가격 급등세로 인해 세계 최고 수준의 반도체 생산역량을 갖춘 삼성전자가 수혜를 입은 것으로 풀이됩니다.그동안 반도체 경쟁력의 약점으로 꼽혔던 고대역폭 메모리(HBM) 사업에서도 차세대 HBM4 시장에서 기술력을 회복하면서 점유율 반등이 예상되고 있습니다.이에 따라 지난해 4분기에는 국내 기업 최초로 분기 영업이익 20조 원을 기록하는 등 역대 최고 실적을 경신했고, 올해는 연간 영업익이 130조 원을 넘을 것이라는 전망도 나옵니다.(사진=연합뉴스)