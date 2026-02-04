뉴스
장동혁 "항소 포기·통일교·공천뇌물 특검하자…영수회담 요청"

박찬범 기자
작성 2026.02.04 14:55
장동혁 "항소 포기·통일교·공천뇌물 특검하자…영수회담 요청"
▲ 국민의힘 장동혁 대표가 4일 국회에서 열린 제432회 국회(임시회) 제3차 본회의에서 교섭단체 대표연설을 하고 있다.

국민의힘 장동혁 대표가 "특검이 필요한 곳은 따로 있다"며 대장동 항소포기 특검, 더불어민주당-통일교 게이트 특검, 민주당 공천뇌물 특검 등 '3대 특검' 도입을 촉구했습니다.

장 대표는 국회 교섭단체 대표연설에서 "이재명 대통령과 더불어민주당은 자유민주주의를 퇴보시키고 사법 시스템을 무너뜨리는 데 힘을 다 쏟아붓고 있다"며 "국회가 정적을 제거하고 야당을 탄압하는 입법 독재의 전당이 됐다"고 지적했습니다.

내란·김건희·채상병 특검에 대해 "6개월 동안 먼지 떨 듯 야당을 털어댔지만, 결과는 '태산명동서일필'이었다"고 평했습니다.

'내란특별재판부 설치법'에 대해서도 "독재, 헌법파괴, 사법 파괴"라며 "독재는 총칼이 아니라 법률로 완성된다. 나치 정권의 특별 법원, '인민 법정'이 그랬다. 그 길을 지금 이재명 정권이 따라가겠다는 것"이라고 주장했습니다.

그러면서 "이제라도 이 대통령과 민주당은 2차 특검과 내란특별재판부를 철회하고 검찰 해체 시도를 중지하라"고 요구했습니다.

자신이 요구한 공천뇌물 특검에 대해선 "비리를 알고도 덮은 김현지 부속실장과 이 대통령, 민주당 지도부까지 모두 수사해야 하는 사건"이라고도 했습니다.

장 대표는 이재명 대통령에게 영수회담도 거듭 요청했습니다.

장 대표는 "정쟁이 아닌 민생 경제의 어려움을 알리고 함께 해결책을 논의하자"며 물가와 환율, 수도권 부동산, 미국의 통상 압력 문제, 민생 현안과 특검 추진 등을 의제로 꼽았습니다.

장 대표는 최근 도널드 트럼프 미국 대통령의 '상호관세 25% 재인상' 언급에 대해선 "국회의 비준 지연을 이유로 댔지만, 그게 전부가 아니라는 사실을 모두가 알고 있다"며 "쿠팡 사태가 통상 마찰의 뇌관이 됐고, 민주당의 정보통신망법 개정안 일방 통과 등 일련의 흐름이 복합돼 관세 압박을 불러왔다"고 주장했습니다.

그러면서 "미국은 쿠팡에 대한 과도한 제재가 중국 C-커머스의 한국 시장 잠식으로 이어질 것이란 우려를 드러내고 있다. 이는 미중 패권 전쟁 틈바구니에서 대한민국의 선택을 묻는 상징적인 사건"이라고 짚었습니다.

장 대표는 '정치 개혁' 의제로 선거 연령을 16세로 낮추자고도 제안하며 이번 지방선거부터 적용하기 위해 국회 정치개혁특위에서 논의를 시작하자고 제안했습니다.

(사진=연합뉴스)
