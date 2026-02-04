뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

교육부, 전문대 '지역 AI 교육 거점'으로 키운다…240억 지원

박세용 기자
작성 2026.02.04 14:45 조회수
인공지능·디지털전환 특화 모형 예시 (사진=교육부 제공, 연합뉴스)
정부가 전문대학을 지역 기반의 인공지능 교육 거점으로 육성하기 위해 총 240억 원 규모의 지원 사업에 나섭니다.

교육부는 오늘(4일) '2026학년도 AID 전환 중점 전문대학 지원 사업 기본계획'을 발표했습니다.

이번 사업은 전문대학이 재학생은 물론 지역 주민과 재직자들까지 인공지능을 배우고 활용할 수 있는 평생직업교육의 중심지 역할을 하도록 돕는 것이 핵심입니다.

교육부는 공모를 통해 전국 24개 안팎의 전문대학 사업단을 선정하고, 각 사업단에 최대 10억 원을 지원할 예정입니다.

주요 사업 내용으로는 AI와 디지털 전환 환경 조성, 재학생 및 교직원·지역 주민 맞춤형 역량 강화, 대학별 특화 모형 구축 등이 포함됐습니다.

우선 전문대학 내에 AI 실습실과 관련 플랫폼 등 인프라를 확충하고, 학생과 교직원들에게 생성형 AI 이용 계정을 보급할 계획입니다.

또한 데이터를 분석해 학생들의 진로와 취업 경로를 설계하고 중도 탈락 위험을 예측하는 등 인공지능 기반의 학생 지원 체계도 마련됩니다.

교육 과정도 강화됩니다.

재학생들은 전공에 상관없이 AI 기초부터 실무 역량까지 이수하게 되며, 교직원들에게는 AI 교수법 연수가 지원됩니다.

지역 주민과 재직자들을 위해서는 온라인이나 야간 수업 등 유연한 단기 교육 과정이 개설될 방침입니다.

(사진=교육부 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
박세용 기자 사진
박세용 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지