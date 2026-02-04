교육부, 전문대 '지역 AI 교육 거점'으로 키운다…240억 지원

이미지 확대하기

정부가 전문대학을 지역 기반의 인공지능 교육 거점으로 육성하기 위해 총 240억 원 규모의 지원 사업에 나섭니다.교육부는 오늘(4일) '2026학년도 AID 전환 중점 전문대학 지원 사업 기본계획'을 발표했습니다.이번 사업은 전문대학이 재학생은 물론 지역 주민과 재직자들까지 인공지능을 배우고 활용할 수 있는 평생직업교육의 중심지 역할을 하도록 돕는 것이 핵심입니다.교육부는 공모를 통해 전국 24개 안팎의 전문대학 사업단을 선정하고, 각 사업단에 최대 10억 원을 지원할 예정입니다.주요 사업 내용으로는 AI와 디지털 전환 환경 조성, 재학생 및 교직원·지역 주민 맞춤형 역량 강화, 대학별 특화 모형 구축 등이 포함됐습니다.우선 전문대학 내에 AI 실습실과 관련 플랫폼 등 인프라를 확충하고, 학생과 교직원들에게 생성형 AI 이용 계정을 보급할 계획입니다.또한 데이터를 분석해 학생들의 진로와 취업 경로를 설계하고 중도 탈락 위험을 예측하는 등 인공지능 기반의 학생 지원 체계도 마련됩니다.교육 과정도 강화됩니다.재학생들은 전공에 상관없이 AI 기초부터 실무 역량까지 이수하게 되며, 교직원들에게는 AI 교수법 연수가 지원됩니다.지역 주민과 재직자들을 위해서는 온라인이나 야간 수업 등 유연한 단기 교육 과정이 개설될 방침입니다.(사진=교육부 제공, 연합뉴스)