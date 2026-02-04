[자막뉴스] "여기가 평양이야 미국이야?"…트럼프 '신격화' 결국 선 넘었다

올해 미국 플로리다주 마이애미에서 열리는 G20 정상회의 행사장에 약 6.7m 높이로 도널드 트럼프 대통령의 황금 동상이 세워질 예정입니다.



뉴욕타임스에 따르면 한 암호화폐 투자자 그룹은 오는 12월 G20 정상회의가 열리는 마이애미 외곽의 '트럼프 내셔널 도럴' 리조트에 트럼프 대통령 동상을 건립하는 계획을 추진하고 있습니다.



지난달 동상 받침대가 이미 리조트 부지에 설치된 상태로, 무게 3.1톤, 높이 4.5m의 트럼프 동상이 설치되면 동상의 전체 높이는 6.7m에 달합니다.



대통령 동상을 여럿 제작한 조각가가 30만 달러, 한화 4억 3천5백만 원에 제작을 의뢰받았습니다.



2024년 7월 암살 시도를 당했던 트럼프 대통령이 총알이 귀를 스친 뒤 주먹을 치켜든 모습이 모델이 됐습니다.



투자자 애슐리 산살로네가 트럼프 대통령이 상징하는 저항의 이미지를 밈코인으로 활용하기 위해 투자자 팀을 꾸렸고, 이 과정에서 소셜미디어의 관심을 끌기 위해 트럼프 대통령이 주먹을 올리는 동상 건립을 추진했습니다.



이들이 2024년 12월 발행한 밈코인은 트럼프 대통령이 미국을 '지구의 암호화폐 수도'로 만들겠다고 선언하면서 잠시 급등했지만, 트럼프 대통령이 직접 경쟁 밈코인을 출시하는 등 악재가 겹치면서 지난해 1월 90% 넘게 폭락했습니다.



그러나 투자자들은 포기하지 않고 트럼프 대통령의 '영적 고문'으로 불리는 마크 번스 목사를 영입하는 동시에, 동상 건립 사실을 홍보하며 코인 가치 회복에 집중했습니다.



하지만 동상 제작 과정에서도 동상 제작자가 암호화폐 업자들이 자신에게 돈을 지불하지 않았다고 주장하면서 분쟁이 발생했습니다.



제작자는 동상 지식재산권 대가로 받기로 한 일시금 15만 달러를 다 받기 전엔 동상을 공장에서 내보내지 않을 것이라고 주장했습니다.



암호화폐 업자들은 동상이 공개되기 전 대금을 전액 지불하겠다는 입장입니다.



투자자들은 트럼프 대통령의 요구에 따라 동상에 금박을 입히고, 제막식에 트럼프 대통령이 직접 참석하는 방안을 추진하고 있습니다.



