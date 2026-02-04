엡스타인, 북한에 '관심'…이메일서 대북사업 관련 논의

▲ 엡스타인

전 세계 정관계 인사와의 유착으로 파문을 일으키고 수감 중 목숨을 끊은 미국의 성범죄자 제프리 엡스타인이 북한에 상당한 관심을 가졌던 것으로 파악됐습니다.미국의 북한전문매체 NK뉴스는 최근 미 법무부가 공개한 '엡스타인 파일'에 북한에서의 사업 가능성을 논의하는 엡스타인과 지인의 이메일이 포함됐다고 현지 시간 3일 보도했습니다.엡스타인은 도널드 트럼프 미국 대통령이 처음 취임하고 나서 얼마 되지 않은 2017년 1월 29일 당시 뉴욕타임스 기자였던 랜던 토머스 주니어와 이메일을 주고받으면서 "트럼프는 약속을 지키는 사람으로 인식되는 인물이고 이는 푸틴과 북한에 중요한 성격적 특성"이라고 언급했습니다.트럼프 대통령의 집권으로 김정은 북한 국무위원장과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 미국과 관계 개선에 관심을 보일 수 있다는 의미로 풀이됩니다.엡스타인은 트럼프 말대로 북한이 미사일을 쏘지 않았고 버락 오바마 전 대통령은 그렇게 하지 못했다는 언급도 했습니다.엡스타인이 보낸 이메일에는 "다만 트럼프는 진짜 미쳤어"라는 대목도 포함됐습니다.하지만 이메일 발송 2주 후 북한의 탄도미사일 발사가 있었고 미국 대선을 앞둔 2016년 10월에도 북한의 미사일 시험발사가 있었다고 NK뉴스는 지적했습니다.니콜라 사르코지 전 프랑스 대통령의 참모였던 올리비에 콜롱과 나눈 이메일에서는 북한에 대한 엡스타인의 관심이 보다 직접적으로 드러났습니다.콜롱이 2013년 12월 6일 이메일에서 북한에 관심 있느냐고 묻자 엡스타인은 "아주 많이"라고 답했습니다.그러자 콜롱은 "그렇다면 뭔가 줄 것이 있다. 엄청 크고 완전 기밀이다. 1월에 모스크바에 가겠나"라고 다시 이메일을 보냈습니다.엡스타인은 좋은 생각이라면서 북한에 다녀온 몽골 대통령을 만나러 몽골에 가고 싶다는 말도 했습니다.콜롱은 채굴과 인프라 관련 100억 달러가 걸린 문제라고 답장했고, 둘 사이에 만남에 대한 논의는 있었지만 실제로 만났는지는 확인되지 않았습니다.싱가포르 북미정상회담이 열린 2018년 6월 12일에는 데이비드 스턴이라는 인물이 엡스타인에게 이메일을 보내 '넘버원을 만나러 북한에 가고 싶은데 방법이 있느냐'고 문의했습니다.넘버원은 김 위원장을 지칭하는 것으로 추정되는데, 엡스타인은 제재 관련해서는 잘 모른다고 답했습니다.스턴은 이틀 뒤 다시 엡스타인에게 이메일을 보내 백악관에서 일했던 스티브 배넌을 통해 자신의 방북을 주선해 달라고 부탁했습니다.최상급 부동산을 사고 싶다는 얘기도 했습니다.스턴은 중국 베이징의 북한 식당에서 개고기라며 나온 음식 사진을 찍어 보내는 등 엡스타인과 비교적 친밀하게 연락을 주고받은 것으로 파악됐습니다.트럼프 대통령은 1기 행정부 당시 김 위원장을 3차례 만났으며 북한 개발 사업에도 흥미를 보였습니다.트럼프 대통령은 2기 들어서도 김 위원장과 좋은 관계라며 북한과 대화를 모색하고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)