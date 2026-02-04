[스포츠머그] 교통 체증·시민 불편·안전 사고…마라톤 대회 난립, 이대로 괜찮나?

힘차게 달리는 사람들의 러닝 이야기, 월간 달리기! 마라톤 풀코스를 두 차례 완주한 SBS 스포츠취재부 육상 담당 이정찬 기자와 러닝 유튜브 채널 <262wave>의 크리에이터 원형석(스톤)이 함께 진행합니다. 엘리트 기록에 근접한 마스터즈 러너들부터 자신의 한계를 넘기 위해 달리는 엘리트 선수들까지, 화제가 된 러닝씬 이야기를 나눌 예정입니다. 두 번째 순서로 러닝 붐의 그림자에 대해 살펴봅니다. 지난해 달리기 열풍 속에 각종 마라톤 대회의 난립으로 교통 통제로 인해 시민들의 일상생활이 불편을 겪기도 했습니다. 2024년에는 부실한 운영으로 안전사고가 발생하는 일까지 있었습니다. '러닝 붐, 이대로 괜찮은가'에 대해 진단하고, 개선책을 모색해봅니다.



(구성 : 최희진 / 영상취재 : 주용진 / 편집 : 박진형 / 디자인 : 박성태 / 영상제공 : 262wave / 제작 : 스포츠취재부×262wave)