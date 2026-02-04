'재벌X형사' 김신비, '애 아빠'로 깜짝 변신…현실 청춘의 매력 발산

배우 김신비가 오늘(4일) 공개되는 '애 아빠는 남사친'에서 현실 청춘의 매력을 발휘할 예정이다.



'애 아빠는 남사친'은 연애도 결혼도 안 했지만 육아는 함께하는 남사친 여사친의 대환장 로맨틱 코미디로, 영화 '극한직업', '스물', 드라마 '멜로가 체질' 등을 연출한 이병헌 감독의 새로운 숏드라마로 알려져 화제를 모았다. 또한 앞서 공개된 공식 예고편에서 유쾌한 표정과 대사로 결혼을 허락받는 김신비의 모습이 그려져 예비 시청자들의 궁금증을 증폭시킨 바 있다.



금일(4일) '애 아빠는 남사친' 공개를 앞두고, 김신비가 보여줄 활약에도 벌써부터 시선이 집중되고 있다. 그는 어느 날 갑자기 '여사친' 제아(최효주 분)에게 '애 아빠'가 되어달라는 황당한 제안을 받는 '구인' 역을 맡는다. '남사친'의 털털한 면모부터 우정과 사랑 사이 설레는 로맨스, 따뜻한 가족애까지 서서히 성장하며 책임감을 키우는 '구인'의 입체적인 성격을 담아내 극을 이끌어 갈 예정이라고.



뿐만 아니라 김신비는 능청스러운 눈빛, 코믹한 감정 표현, 센스 있는 캐릭터 소화력으로 좌충우돌 현실 청춘의 면면들을 솔직하게 그려낼 예정이다.



'애 아빠는 남사친'을 통해 색다른 변신을 예고한 김신비는 그간 영화 '범죄도시4', KBS 2TV '남주의 첫날밤을 가져버렸다', tvN '감사합니다', SBS '재벌X형사', '악귀', '치얼업', 넷플릭스 시리즈 '모범가족' 등 다채로운 장르를 소화하며 '차세대 기대주'로서 성장해온 배우다. 지난해에는 '제30회 부산국제영화제(BIFF)'를 찾아 영화 '트루먼의 사랑' GV를 통해 관객들에게 진솔한 이야기를 전하기도 했다.



김신비가 출연하는 '애 아빠는 남사친'은 '레진스낵'을 통해 전 회차 만나볼 수 있다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)