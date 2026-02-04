'불후'가 아닌 '삭는' 미술…소멸의 미학

<앵커>



불후의 명작에서 '불후'는 썩지 않는다는 뜻인데, 삭아서 사라질 수 있는 명작들이 미술관에 자리 잡았습니다. 벨기에 작가 캐스퍼 보스만스는 전통 기법의 회화와 함께 갤러리 외벽을 감싸는 실험을 합니다.



이주상 기자가 소개해드립니다.



<기자>



[소멸의 시학: 삭는 미술에 대하여 / 5월 3일까지 / 국립현대미술관]



미술관 벽이 아니라 바닥을 주목해야 합니다.



보기만 하는 게 아니라 밟고 걸을 수도 있습니다.



커피 찌꺼기나 택배 상자, 닭 뼈, 이면지에서 전선 피복까지 일상의 폐기물을 비옥한 토양으로 바꿔 깔았습니다.



원하는 사람은 가져갈 수도 있습니다.



야외 공간에는 흙덩어리들이 기둥처럼 쌓여 있습니다.



바람과 비를 맞으며 깎여나가서 자연으로 돌아가는 생성과 소멸의 순환을 보여줍니다.



이름도 없고 효용가치도 없어서 뽑혀 버려지는 풀, 잡초들을 뭉쳐 눈사람처럼 만들었습니다.



불후의 명작만을 보여주는 미술관이 아니라 삭는 미술을 품어내는 공간이 된 겁니다.



[이주연/국립현대미술관 학예연구사 : 썩지 않는 작품들의 수장고가 아닌 또 다른 장소가 될 수 있다. 미래의 미술관은 과연 어떤 형태를 띠어야 하는가.]



---



[캐스퍼 보스만스 개인전: Peas, Pod / 3월 14일까지 / 글래드스톤 서울]



갤러리 외벽을 한 쌍의 완두콩이 그려진 바이닐로 감쌌습니다.



완두콩은 전시장 안의 작품들로도 이어지며, 희망과 성장, 재생을 은유합니다.



[캐스퍼 보스만스/작가 : 여러 사람이 함께 어우러진 모자이크이기도 하지만, 동시에 당신이라는 개인의 정체성을 구성하는 조각들이 모인 모자이크이기도 합니다.]



앞다리를 든 말과 타조의 기하학적인 구성은 신화와 민속적 소재의 상징적인 이미지를 장식적 디테일로 완성합니다.



작가는 일반적인 캔버스와 붓 대신 참나무나 밤나무 패널 위에 은으로 된 뾰족한 펜으로 그리는 벨기에 전통의 실버포인트 기법을 사용합니다.



이번 전시는 한국과 벨기에 수교 125주년 기념전이기도 합니다.



(영상편집 : 박춘배, VJ : 오세관)