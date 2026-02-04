경찰, 강선우 구속영장 신청 검토…조사 뒤 나와 꺼낸 말

<앵커>



2022년 지방선거에서 공천헌금 1억 원을 수수한 혐의를 받는 강선우 의원이 경찰에 두 번째 소환됐습니다. 경찰은 강 의원에 대한 구속영장 신청을 검토하고 있습니다.



유수환 기자의 보도입니다.



지난달 20일 밤샘 조사를 받았던 강선우 의원이 14일 만인 어제(3일) 두 번째로 경찰에 소환됐습니다.



오전 9시 반에 출석한 강 의원은 11시간 조사 끝에 저녁 8시 40분쯤 조사실에서 나왔습니다.



[강선우/무소속 의원 : 성실하게 그리고 충실하게 임했습니다. 국민 여러분께 심려를 끼쳐 드린 점 다시 한번 고개 숙여 사죄드립니다. 죄송합니다.]



강 의원은 지난 2022년 지방선거 과정에서 김경 전 서울시의원으로부터 1억 원을 받은 정치자금법 위반 혐의 피의자로, 공천 대가성 판단에 따라 뇌물죄 적용 가능성도 있습니다.



강 의원은 "김 씨로부터 받은 쇼핑백에 돈이 있는지 몰랐고, 석 달 뒤에 인지하자마자 돌려줬다"며 해당 돈을 전세자금 같은 개인적인 용도로 쓰지 않았다는 입장을 고수하고 있는 걸로 전해졌습니다.



앞서 조사를 받은 강 의원의 전 보좌관 남 모 씨는 당시 1억 원을 강 의원의 전세자금으로 썼다고 경찰에 진술한 걸로 알려졌습니다.



지금까지 강 의원은 두 차례, 남 씨와 김 전 시의원은 각각 네 차례씩 경찰 조사를 받았습니다.



강 의원에 대한 두 번째 조사까지 마친 경찰은 강 의원과 김 전 시의원 등에게 구속영장 신청을 유력하게 검토 중인 걸로 알려졌습니다.



다만, 현역 의원인 강 의원의 경우 불체포 특권이 있어 국회에서 재적 의원 과반이 출석하고 출석 의원 과반이 찬성해야 통과되는 체포동의안 절차가 변수로 작용할 전망입니다.



(영상취재 : 조창현)