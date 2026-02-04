"한미 원자력·핵잠서 긴밀 협력"…관세 불확실성은 계속

<앵커>



우리 시간으로 오늘(4일) 새벽 열린 한미 외교장관 회담에서 양측은 원자력과 핵추진잠수함, 조선업 등의 분야에서 긴밀히 협력하기로 했습니다. 하지만 미국이 재인상을 압박하고 있는 관세와 관련해서는 가시적 성과를 거두지 못했습니다.



워싱턴에서 김용태 특파원입니다.



한국 시간 오늘 새벽 4시, 워싱턴DC 미 국무부에서 시작된 조현 외교부 장관과 마코 루비오 미 국무장관 회담은 1시간 정도 진행됐습니다.



조 장관은 연내 구체적 이정표에 따라 원자력, 핵추진잠수함, 조선 등 핵심 분야에서 협력이 결실을 맺도록 루비오 장관의 주도적 역할을 당부했습니다.



루비오 장관도 필요한 역할을 하겠다고 화답했다고 외교부는 전했습니다.



미국이 한국에 대한 관세를 25%로 올리겠다고 압박하는 상황에서 조 장관은 관세 합의와 대미 투자 이행을 위한 노력을 설명하면서 통상 당국 간 소통이 원활히 이뤄지도록 외교 당국 차원에서도 협력하자고 말했다고 외교부는 설명했습니다.



다만 미 국무부는 관세에 대한 언급 없이 한국의 투자 확대에 대해 긴밀히 협력하기로 했다고만 밝혔습니다.



역시 미국을 찾았던 여한구 통상교섭본부장은 미국이 관세 인상을 관보를 통해 공식화하는 문제에 대해 관계 부처에서 협의하는 단계라고 말했습니다.



여 본부장은 미 무역대표부 대표가 아닌 부대표와 만나 한국의 약속 이행 의지를 밝혔습니다.



[여한구/통상교섭본부장 : 명확하게 우리가 소통을 하면서, 최대한 그것을 실제로 관세가 인상되는 거는 막는 게 좋다라고 생각합니다.]



여 본부장은 미국이 대미투자특별법 처리 문제를 가장 크게 보고 있다면서도, 특별법이 국회를 통과한다고 해서 관세 인상이 철회될지는 불분명하다는 입장을 밝혔습니다.



