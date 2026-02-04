"대비 안 한 건 다주택자 책임…고통받는 국민 더 배려"

<앵커>



이재명 대통령이 연일 부동산 관련 SNS 메시지를 이어가고 있습니다. 양도소득세 중과 유예 종료에 대비하지 않은 건 다주택자 책임이라며 집값 폭등에 고통받는 국민이 더 배려받아야 한다고 강조했습니다.



강청완 기자가 보도합니다.



<기자>



이재명 대통령은 오늘(4일) 오전 SNS에 한 언론사 사설을 인용하며 양도소득세 중과 유예는 4년 전부터 매년 종료가 예정됐던 것인데 대비하지 않은 건 다주택자 책임이 아니냐고 반문했습니다.



해당 사설은 다주택자가 집을 팔고 싶어도 세입자가 거주 중인 경우 양도세 중과 유예 종료 예정일인 5월 9일까지 처분하기 어렵다는 내용을 담았습니다.



이 대통령은 그러면서 "부동산 투기하며 또 연장하겠지라는 부당한 기대를 가진 다주택자보다 집값 폭등에 고통받는 국민이 더 배려받아야 한다"고 강조했습니다.



이 대통령은 어제도 SNS에 잇따라 글을 올려 망국적인 부동산 투기를 무슨 수를 써서라도 잡겠다고 공언했습니다.



어제 국무회의에서는 "일부에선 '주가는 올리려고 하면서 집값은 왜 내리려고 하냐'고 얘기하는데, 집값과 주가는 다르다"며 이렇게 말했습니다.



[이재명 대통령 : 주가 올랐다고 누가 피해 보는 사람 없습니다. 또, 집값이 부당하게 오르면 집 없는 사람들이 너무 고통스러워지죠.]



정부는 다주택자 양도소득세 중과 유예 조치를 오는 5월 9일, 예정대로 종료하겠다는 방침을 거듭 확인했습니다.



다만, 잔금 기간 등을 고려한 일부 예외 조치는 검토 중입니다.



[구윤철/재정경제부 장관 : 5월 9일까지 계약을 하고, 3개월은 좀 짧을 것 같아서 6개월 내에 잔금을 지불하거나 등기하는 경우까지(는) 유예하는 방안을 (검토 중입니다.)]



이 대통령은 현 정부 다주택자부터 정리하라는 야당 지적에 대해서는 시켜서 파는 게 아니라 알아서 팔도록 제도를 만드는 게 우선이라고 맞받았습니다.



(영상취재 : 정상보, 영상편집 : 남일)