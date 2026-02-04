김선호 측 "무지했던 1인 법인 운영 깊이 반성…세금 추가 납부 후 폐업 진행중"

배우 김선호 측이 1인 법인 운영으로 인한 여러 의혹에 해명하며 고개를 숙였다.



4일 김선호의 소속사 판타지오는 공식입장을 내고 최근 보도를 통해 알려진 김선호의 1인 법인과 관련한 사실관계를 설명하며 사과의 뜻을 전했다.



먼저 김선호가 세운 1인 법인에 대해 소속사는 "김선호는 2024년 1월 연기 활동 및 연극 제작을 위해 법인을 설립했다. 2024년 1월 법인 설립 이후, 2025년 2월 판타지오와 새로운 계약이 시작되기 전까지의 활동에 대해서는 해당 법인으로 정산금을 지급받았다"며 "김선호는 해당 법인의 운영 자체가 오해의 소지가 될 수 있다는 점을 인지한 후, 해당 법인은 운영을 멈추고 최근 1년 이상 법인을 통한 활동은 실질적으로 전혀 이루어지지 않았다"고 밝혔다.



판타지오는 "김선호와 2025년 2월 전속 계약 체결일로부터 현재까지 배우 개인에게 정산금을 직접 지급하고 있다"며 "판타지오와 김선호 간의 계약 과정 및 활동과 관련해서는 해당 법인과 어떤 관계도 없음을 분명히 말씀드린다"고 선을 그었다.



특히 김선호 측은 해당 1인 법인이 폐업 절차를 밟고 있다고 강조했다. 소속사는 "김선호는 당시 무지했던 법인 운영을 바로잡기 위한 선제적 조치로, 과거 법인 카드 사용 내역 및 가족 급여, 법인 차량을 모두 반납했다. 해당 법인을 통해 과거에 정산받은 금액에 대해서는 기존 납부한 법인세에 더해 개인소득세를 추가 납부 완료했다"라며 "법인 폐업 절차를 진행 중에 있으며 행정상의 절차가 곧 마무리될 예정"이라 밝혔다.



그러면서 "김선호는 법인 운영에 대해 충분한 이해가 없는 상태로 해당 법인을 설립하고 1여 년간 유지한 것에 대해 깊이 반성하고 있다. 고개 숙여 죄송하다는 말씀 전해 드린다"라고 사과하며 "당사 역시 혼란과 우려를 드린 점 사과드리며, 이후로 소속 배우의 활동 전반에 대해 보다 면밀히 관리할 수 있도록 만전을 기하겠다"라고 고개를 숙였다.



앞서 김선호가 서울 용산구 자택 주소지로 가족이 임원으로 있는 별도 공연 기획사 법인을 만들어 운영 중인데, 해당 법인을 통해 소득을 우회했을 가능성이 있다는 의혹이 나왔다. 이는 최근 국세청으로부터 거액의 소득세 추징 통보를 받은 같은 소속사 식구 차은우처럼 1인 법인을 통해 탈세하려는 의도가 아니냐는 논란으로 이어졌다. 논란이 커지자 판타지오는 김선호의 1인 법인에 대해 "연극 제작 및 연극 관련 활동을 위해 설립된 것이며, 절대 고의적인 절세나 탈세를 목적으로 설립된 법인이 아니다"라고 해명하며 "실제 사업 활동은 1년 여 전부터 이루어지지 않았고 현재는 관련 법률과 절차에 따라 폐업 절차를 진행 중에 있다"고 전한 바 있다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)