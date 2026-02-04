하루 새 430조 원 증발…'AI 공포'에 소프트웨어 주가 폭락

▲ AI

현지 시간 3일, 뉴욕 증시에서 소프트웨어 종목들이 동반 폭락했습니다.AI 즉 인공지능이 단순 보조를 넘어 산업 전반을 위협할 수 있다는 공포가 시장을 덮쳤기 때문입니다.발단은 AI 기업 앤트로픽의 최신 업데이트였습니다.기업용 도구인 '클로드 코워크'에 전문적인 법률 기능이 추가된 겁니다.이 기능은 단순한 문서 요약을 넘어, 계약서 검토와 법률 초안 작성까지 수행합니다.그동안 변호사들이 의존해온 전문 데이터베이스와 소프트웨어의 자리를 AI가 대신할 수 있다는 분석이 나오면서, 톰슨로이터와 릴렉스 등 관련 기업 주가는 10% 넘게 급락했습니다.모건스탠리의 토니 카플란 분석가는 "앤트로픽의 이번 행보로 법률 분야의 경쟁이 한층 치열해졌다"며, "경쟁 심화의 신호"라고 해석했습니다.우려는 법률을 넘어 금융과 기술 전반으로 번졌습니다.이날 하루에만 S&P 소프트웨어 지수 기업들의 시가총액 약 3,000억 달러, 우리 돈 430조 원이 증발했습니다.안정적인 수익을 기대하며 소프트웨어 기업에 막대한 돈을 쏟아부었던 사모펀드들도 직격탄을 맞았습니다.블루아울과 TPG 등은 두 자릿수 폭락을 기록했고, 블랙록과 아폴로글로벌도 5~7% 하락하며 고전을 면치 못했습니다.그동안 시장은 "한번 도입하면 바꾸기 어렵다"는 소프트웨어 특유의 '잠금(Lock-in) 효과'를 믿어왔습니다.하지만 AI가 여러 소프트웨어의 기능을 한 번에 대체하게 되면, 굳이 비싼 구독료를 내며 기존 프로그램을 쓸 이유가 사라집니다.블랙스톤의 존 그레이 최고운영책임자는 "전통적인 기업들이 핵심 데이터를 쥐고 있더라도, 시장을 뒤흔드는 AI의 위협에서 자유로울 수 없다"고 경고했습니다.결국 자체 AI 모델을 가진 기업이 승기를 잡는 구조로 재편되면서, 타사의 모델을 빌려 쓰는 스타트업이나 전통 데이터 기업들은 위기로 내몰리고 있습니다."올해는 AI의 승자와 패자가 갈리는 해가 될 것"이라는 시장의 경고 속에, 어도비와 세일즈포스 등 주요 소프트웨어 기업들의 주가는 반등의 실마리를 찾지 못한 채 내리막길을 걷고 있습니다.(사진=연합뉴스)