'부캐 장인' 이수지, 또 얼굴 갈아 끼웠다…'아니 근데 진짜' 속 독보적 활약

개그우먼 이수지가 SBS 신규 예능 '아니 근데 진짜!'에서 독보적인 활약을 펼쳤다.



이수지는 지난 2일(월) 첫 방송된 '아니 근데 진짜!'를 통해 '부캐 장인'을 넘어 '캐릭터 믹스 명장' 반열에 오르는 활약으로 시청자들의 마음을 제대로 사로잡았다.



'아니 근데 진짜!'는 새로운 세계관과 캐릭터를 결합한 신개념 캐릭터 토크쇼로, 이수지는 첫 방송부터 '부캐 장인'이라는 수식어에 걸맞게 놀라운 캐릭터 변신 소화력을 재확인했다. 교도소 세계관에서는 '감빵 서열 1위 길복순'으로 탁재훈과 이상민을 압도하는 카리스마를 분출했고, 카페 미팅 콘셉트 세계관에서는 시선을 압도하는 내향인 '뚜지'로 변신해 웃음을 안겼다.



이수지는 이날 부캐와 본캐를 넘나드는 토크쇼 콘셉트에 최적화된 '캐릭터 자판기' 매력을 대분출하며 콩트와 현실을 아슬아슬 오가는 짜릿한 긴장감과 신선한 재미를 선사했다. 공동 MC인 탁재훈, 이상민, 엑소 카이와 벌이는 환상의 티키타카는 물론, 첫 방송 게스트인 추성훈, 전소민과는 적절한 긴장감을 유지하면서도 흥미로운 주제의 토크를 자연스럽게 끌어내는 편안한 진행 능력으로 시청자들의 호응을 얻었다.



아울러 토크 텐션에 따라 얼굴을 자유자재로 갈아 끼우며 분위기를 전환하는 '변신의 귀재' 이수지의 활약은 프로그램에 생기를 불어넣으며 이수지가 아니면 안 되는 존재감을 증명했다.



이수지는 지난 2012년 데뷔해 코미디와 예능, 유튜브 등 각종 무대를 섭렵하고 있는 대한민국 대표 만능 엔터테이너다. 지난해 '제61회 백상예술대상' 여자 예능인상, '제4회 청룡시리즈어워즈' 여자 예능인상 등 다양한 시상식에서 상을 휩쓸며 '대세 예능인'으로 자리잡았다. 쿠팡플레이 코미디 쇼 'SNL 코리아', JTBC '혼자는 못 해', MBC '마니또 클럽' 등 다양한 예능에 연달아 출연하고 있는 이수지는 '아니 근데 진짜!' 속 올라운더 활약까지 추가하여 향후 행보에 더욱 큰 기대를 갖게 한다.



