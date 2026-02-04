뉴스
경찰, '옹벽 붕괴 중대재해' 이권재 오산시장 압수수색 중

유수환 기자
작성 2026.02.04 11:01
경찰, '옹벽 붕괴 중대재해' 이권재 오산시장 압수수색 중
▲ 이권재 오산시장

지난해 경기 오산시에서 고가도로의 옹벽이 붕괴돼 이 부근을 지나던 차량 운전자 1명이 숨지는 사고가 난 가운데 경찰이 시정 총책임자인 이권재 오산시장에 대한 강제 수사에 착수했습니다.

경기남부경찰청 형사기동대는 중대재해처벌법 위반 혐의를 받는 이 시장에 대해 오늘(4일) 오전 압수수색영장을 집행 중이라고 밝혔습니다.

경찰은 오산시청의 시장실과 비서실, 안전정책과, 기획예산과에 수사관 26명을 보내 수사에 필요한 자료를 확보하고 있습니다.

경찰이 시장실을 압수수색한 것은 이번이 처음입니다.

앞서 경찰은 사고 발생 엿새 만인 지난해 7월 22일 오산시와 시공사인 현대건설, 감리업체인 국토안전관리원에 대해 압수수색을 했지만, 시장실은 수사 대상에 포함되지 않았습니다.

무너진 옹벽에 깔린 차량 (사진=연합뉴스)

한편, 사고는 지난해 7월 16일 저녁 7시 4분 오산시 가장동 가장사거리 수원 방향 고가도로에서 발생했습니다.

당시 고가도로의 옹벽이 붕괴하면서 도로를 지나던 승용차를 덮쳤고 40대 운전자가 숨졌습니다.

사고 원인으로는 시간당 39.5㎜의 폭우, 포트홀과 크랙으로 인한 사고 위험에도 미흡했던 도로 통제, 부실 시공과 허술한 도로 정비 등이 제기됐습니다.

특히, 붕괴 전날 "비가 내리면 옹벽이 붕괴할 우려가 있다"는 민원이 들어왔지만, 즉각적인 조처가 이뤄지지 않아 사고를 막지 못했다는 비판도 나왔습니다.

(사진=연합뉴스)
