옥스퍼드 전진우, 3경기째 데뷔 불발…셰필드전 벤치

서대원 기자
작성 2026.02.04
옥스퍼드 전진우, 3경기째 데뷔 불발…셰필드전 벤치
▲ 한국 취재진과 화상 인터뷰하던 전진우

잉글랜드 프로축구 챔피언십(2부) 옥스퍼드 유나이티드에 입단한 공격수 전진우 선수의 유럽 무대 데뷔가 또 미뤄졌습니다.

전진우는 오늘(4일) 영국 셰필드의 브래멀 레인에서 셰필드 유나이티드와 치른 2025-2026 잉글랜드 챔피언십 원정 경기에 교체 선수 명단에 포함됐지만 출전 기회를 얻지 못했습니다.

전진우는 지난달 K리그1 챔피언 전북 현대를 떠나 옥스퍼드로 이적해 유럽 진출을 이뤘지만 이후 3경기째 데뷔전을 치르지 못했습니다.

이적 직후인 지난달 25일 레스터 시티와 원정 경기(2대 1 승리)에 교체 선수 명단에 들었지만 벤치만 지켰고, 지난 1일 미드필더 백승호의 소속팀 버밍엄 시티와 홈 경기(2대 0 패배) 때는 출전 명단에서 아예 빠졌습니다.

버밍엄전 후 맷 블룸필드 옥스퍼드 감독은 전진우가 훈련 중 머리에 충격을 받아 약간의 뇌진탕 증세를 보였다고 명단 제외 이유를 밝혔습니다.

그러면서 셰필드전에는 복귀할 수 있다고 덧붙였습니다.

감독의 말대로 전진우는 셰필드전 참가선수 명단에는 이름을 올렸지만, 5장의 교체 카드가 다 쓰인 이번 경기에서도 전진우는 그라운드를 밟지 못했습니다.

옥스퍼드는 3대 1로 졌습니다.

2연패를 당한 옥스퍼드는 승점 27(6승 9무 15패)로, 24개 팀 중 강등권(22∼24위)인 23위에 머물렀습니다.

(사진=화상 인터뷰 캡처, 연합뉴스)
