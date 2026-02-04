금값 급반등…"2008년 11월 이후 최대 일일 상승률"

▲ 골드바

급락했던 국제 금값이 반등세를 보이고 있습니다.로이터통신은 한국 시간 4일 오전 3시 31분 기준 국제 금 현물 가격이 전장보다 5.2% 오른 온스당 4천906.82달러를 기록해 2008년 11월 이후 최대 일일 상승률을 기록할 전망이라고 보도했습니다.4일 오전 8시 50분 현재 금 현물은 온스당 4천941.55달러에 거래되고 있습니다.이는 지난 2일 4천403.24달러와 비교하면 큰 폭으로 올랐지만, 지난주 최고치인 5천594.82달러에는 크게 밑도는 수준입니다.올해 4월 인도분 금 선물은 전장보다 6.1% 오른 온스당 4천935달러로 3일 거래를 끝냈고, 4일 오전 8시 50분 현재 4천965.00달러를 나타냈습니다.귀금속 거래 중개업체 자너메탈스의 피터 그랜트 부사장 겸 수석 금속 전략가는 로이터와의 인터뷰에서 "최근의 가격 하락은 장기 상승 추세 속에 나타나는 기술적 조정"이라며 금값 상승을 뒷받침하는 기초 요인이 여전히 탄탄하다고 진단했습니다.그는 "금은 당분간 '가격 다지기' 국면이 계속될 것이며, 하방으론 온스당 4천400달러가 지지선이 되고 상방 저항선은 5천100달러 수준에서 형성될 가능성이 높다"고 내다봤습니다.은값도 급락 후 반등했습니다.2일 온스당 71.3822달러까지 내렸던 은은 4일 오전 8시 50분 현재 84.5462달러 선에서 거래되고 있습니다.미국 경제 매체 CNBC는 지난달 내내 은이 5% 이상의 가격 등락을 보인 경우가 10차례에 달했다고 전했습니다.금·은 가격은 지난달 30일 미국 연방준비제도 차기 의장으로 케빈 워시 전 연준 이사가 지명됐다는 소식이 전해지면서 급락세를 보였습니다.시장에선 중국의 투기성 자본과 서구권의 레버리지 펀드 (시장 상승세를 증폭해 따르는 펀드)가 대거 금·은 시장에 들어오면서 변동성이 더 커졌다는 분석이 나옵니다.(사진=AP, 연합뉴스)