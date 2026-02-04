클론 강원래 "구준엽과 서희원 묘 앞에서 밥 한 숟가락도 못 뜨고 울어"

그룹 클론의 강원래가 故서희원의 1주기에 대만에서 구준엽을 만난 일화를 털어놨다.



강원래는 4일 자신의 소셜미디어를 통해 "작년 여름 준엽과 관련된 기사가 떴길래 살펴보니 매일 따에스(서희원) 묘지에 혼자 간다는 내용이었다. 결혼식에도 장례식에도 참석 못 한 미안한 맘에 전 바로 타이베이에 갔다."면서 "타이베이에 도착해 따에스의 묘지를 검색해서 찾아갈 생각이었지만 '혹시 연락이 될까?'란 맘에 준엽에게 문자하니 묘지 주차장에서 만나자 해서 담날 오전에 바로 만났다."고 추모제에 참석한 배경을 설명했다.



이어 강원래는 "따에스 있는 곳에 가려면 계단이 몇 개 있다며 날 업어 올려주곤 차에 가서 도시락 3개를 챙겨 왔다. 하나는 따에스 거, 하난 내 거, 하난 준엽이거였다."면서 "40년 전 준엽이 집에 놀러 가면 준엽이가 제게 자주 해줬던 계란 비빔밥이었다."며 안타까운 상황을 설명했다.



강원래는 이어진 광경에 눈물을 쏟았다고 털어놨다. 그는 "'원래야 인사해 희원이야', '희원아 오랜만에 원래가 왔다. 같이 맛있게 밥 먹자' 그 말에 전 눈물이 쏟아져 밥을 한 숟갈도 퍼질 못했다. 옆에서 준엽이도 숨죽여 펑펑 울었다."라면서 세상을 떠난 故서희원에 대한 가슴 시린 그리움을 토로했다.



강원래는 또 다른 게시물에서 "준엽이가 행사장 대기실에서 한국 가수의 노랠 계속 돌려 들으며 울고 있었다. 종이에 끄적이며 뭘 쓰고 있었다. 행사장 스텝에게 이끌려 준엽이가 나갔을 때 제가 정리하러 그 자리에 가보니 서희원이라 쓴 종이가 보였다. 혹시 쓰레기로 버려질까 란 생각에 챙겨놨다."고 사진 한장을 공개했다.



그 사진에는 구준엽이 작은 휴지에 볼펜으로 가득 '서희원', '희원아'를 적은 글씨가 있었다.



이 모습에 강원래는 구준엽과 故서희원의 죽음도 갈라놓을 수 없는 사랑을 지켜보며 마음 아파했다. 강원래와 구준엽은 클론으로 아시아권에서 한류스타로 큰 사랑을 받았고, 서희원은 그런 구준엽의 팬으로 처음 만나 사랑을 키웠다. 하지만 두 사람은 각자의 활동으로 안타깝게 헤어지게 됐고, 20년을 돌아서 2022년 재회해 부부가 됐지만 3년도 안돼 2025년 2월 2일 사별했다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)