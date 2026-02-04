리비아 독재자 카다피 차남, 4인조 무장 괴한에 피살

▲ 리비아 독재자 무아마르 카다피 차남 사이프 알이스람 카다피의 생전 모습

아랍권 민주화 운동인 '아랍의 봄'으로 축출된 리비아의 독재자 무아마르 카다피의 차남이자 유력한 후계자로 꼽혔던 사이프 알이슬람 카다피(53)가 3일(현지 시간) 무장 괴한의 습격으로 피살됐다고 AFP통신과 BBC 등 외신들이 보도했습니다.카다피의 변호사인 마르셀 세칼디에 따르면 이날 리비아 서부 진탄에 있는 카다피의 자택에 4인조 괴한이 들이닥쳐 카다피를 총으로 쏴 살해한 뒤 달아났습니다.이들은 범행 전 이 집의 폐쇄회로TV(CCTV)도 무력화한 것으로 전해졌습니다.사이프 알이슬람 카다피는 아버지의 통치 기간에 공식 직책을 맡지 않았으나 사실상 총리 역할을 하며 2011년 아람의 봄 혁명이 발생하기 이전까지 온건하고 개혁적인 이미지를 구축해왔습니다.그러나 아랍의 봄을 진압하는 과정에서 '피의 강'도 불사하겠다고 말한 것이 알려지며 이미지가 순식간에 무너졌습니다.결국 그는 아버지 무아마르 카다피가 2011년 10월 시민군에 붙잡혀 총격을 받고 사망한 뒤 그해 11월 국제형사재판소(ICC)의 체포 영장에 따라 리비아 남부에서 체포됐습니다.2015년 리비아 법원은 그에게 사형을 선고했으나 이후 사면 조처가 내려졌고, 그 후 카다피는 자주 거처를 옮겨 다니며 행방이 묘연했습니다.2021년에는 가까스로 출마 자격을 얻어 대선 후보로 출마하기도 했지만 선거는 무기한 연기됐습니다.지인들은 그의 신변에 문제가 생길 수 있다며 안전을 걱정해왔다고 전했습니다.세칼디는 한 부족장이 그에게 전화를 걸어 안전을 보장해주겠다고 제안했으나 그가 거절했다고 말했습니다.이번 사건의 배후가 누구인지 알려지지 않지만 전문가들은 그의 피살이 향후 리비아 대선 구도에 영향을 미칠 수 있다고 내다봤습니다.리비아 문제 전문가인 에마데딘 바디는 엑스(X·옛 트위터)를 통해 아들 카다피가 상당수 리비아 국민에게 순교자로 기억될 것이라며 "대선 주요 장애물을 제거해 선거 역학을 바꿀 것"이라고 전망했습니다.(사진=게티이미지)