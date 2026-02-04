지중해서 난민선-그리스 순찰선 충돌…최소 14명 사망

▲ 현지 시간 3일 그리스 동부 키오스섬 항구에서 난민선 충돌 사고 이후 구조된 난민을 이송하기 위한 앰뷸런스가 대기하고 있다.

지중해를 건너 유럽으로 밀입국하려던 난민들을 태운 배와 그리스 해안경비대 순찰선이 충돌해 최소 14명이 숨졌습니다.AP통신은 현지 시간 3일 그리스 해안경비대가 동부 키오스섬 인근에서 순찰선 4척과 공군 헬기 1대, 민간 선박 등을 동원해 이날 발생한 충돌 사고 생존자 수색 작업을 벌이고 있다고 전했습니다.현재 난민 25명이 구조돼 키오스 병원으로 이송됐고, 해안경비대원 2명도 치료를 받고 있습니다.부상자 중에는 어린이 7명과 임신부 1명도 포함됐습니다.수습된 시신 14구 가운데 남성은 11명, 여성은 3명인 것으로 전해졌습니다.현지 언론에 따르면 해안경비대 순찰선이 난민을 태운 배를 발견한 뒤 경고 신호를 보냈지만, 난민 선박은 도주를 시도했습니다.난민을 태운 배는 소형 고속정이었습니다.당국은 정확한 사고 경위와 고속정 탑승 인원에 대해선 현재 조사 중이라고 밝혔습니다.그리스는 중동과 아프리카 지역에서 분쟁과 빈곤 등의 이유로 고향을 떠난 난민이 유럽으로 향하는 주요 관문입니다.최근 유럽연합과 그리스가 이민 규제를 강화하고 순찰을 확대했지만, 밀입국 시도는 여전히 이어지고 있습니다.유엔난민기구(UNHCR)는 지난해 지중해와 서아프리카 연안 대서양 이주 경로에서 1천700명 넘게 숨지거나 실종됐다고 밝혔습니다.국제이주기구(IOM) 추산에 따르면 2014년 이후 지중해에서 사망하거나 실종된 이주민은 3만 3천 명에 이릅니다.(사진=EPA, 연합뉴스)