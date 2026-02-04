이 대통령 "다주택자보다 집값 폭등 고통받는 국민이 배려받아야"

이미지 확대하기

▲ 이재명 대통령 X 게시글

이재명 대통령이 "부동산 투자·투기하며 '또 연장하겠지'라는 부당한 기대를 가진 다주택자보다 집값 폭등에 고통받는 국민이 더 배려받아야 한다"고 강조했습니다.이 대통령은 오늘(4일), 자신의 SNS에 토지거래허가구역 내 세입자가 거주 중인 다주택자는 양도세 중과 유예 종료일인 오는 5월 9일까지 처분하기 어렵다고 지적한 한 언론사 사설을 첨부하며 이같이 적었습니다.이 대통령은 "이미 4년 전부터 매년 종료 예정됐던 것인데, 대비 안 한 다주택자 책임 아닌가?"라고 쏘아붙이기도 했습니다.지난달 23일, SNS에서 양도세 중과 추가 유예를 고려하지 않는다고 밝힌 이후, 연일 관련 내용을 추가 게시하며 부동산 정책에 대한 강한 의지를 드러내고 있습니다.이 대통령은 어제(3일) 국무회의에서도 "부동산 거래에는 수십 년간 만들어진 불패 신화가 있고, 힘 있는 사람들이 이해관계를 갖기에 정책 변경이 너무 쉽다"면서, 다주택자 양도소득세 중과 유예가 또 연장될 것이라 사람들이 믿게 된 것이라 지적한 바 있습니다.그러면서, "지금도 사실 그 생각을 하고 있다. 언젠가는 거래를 위해 또 풀어줄 것이라고 믿지 않느냐"며 "그래서 이 가능성을 원천적으로 봉쇄해야 한다"고 강조했습니다.(사진=X 캡처, 연합뉴스)