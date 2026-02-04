이 대통령 "다주택자보다 집값 폭등 고통받는 국민이 배려받아야"

▲ 이재명 대통령 X 게시글
이재명 대통령이 "부동산 투자·투기하며 '또 연장하겠지'라는 부당한 기대를 가진 다주택자보다 집값 폭등에 고통받는 국민이 더 배려받아야 한다"고 강조했습니다.
이 대통령은 오늘(4일), 자신의 SNS에 토지거래허가구역 내 세입자가 거주 중인 다주택자는 양도세 중과 유예 종료일인 오는 5월 9일까지 처분하기 어렵다고 지적한 한 언론사 사설을 첨부하며 이같이 적었습니다.
이 대통령은 "이미 4년 전부터 매년 종료 예정됐던 것인데, 대비 안 한 다주택자 책임 아닌가?"라고 쏘아붙이기도 했습니다.
지난달 23일, SNS에서 양도세 중과 추가 유예를 고려하지 않는다고 밝힌 이후, 연일 관련 내용을 추가 게시하며 부동산 정책에 대한 강한 의지를 드러내고 있습니다.
이 대통령은 어제(3일) 국무회의에서도 "부동산 거래에는 수십 년간 만들어진 불패 신화가 있고, 힘 있는 사람들이 이해관계를 갖기에 정책 변경이 너무 쉽다"면서, 다주택자 양도소득세 중과 유예가 또 연장될 것이라 사람들이 믿게 된 것이라 지적한 바 있습니다.
그러면서, "지금도 사실 그 생각을 하고 있다. 언젠가는 거래를 위해 또 풀어줄 것이라고 믿지 않느냐"며 "그래서 이 가능성을 원천적으로 봉쇄해야 한다"고 강조했습니다.
