[정치쇼] 김성태 "장동혁, 재신임 투표 받아야…한동훈, 죽더라도 수도권 출마해야"

▷김태현 : 오늘은 누가 어떤 일로 그를 화나게 만들었을까. 수요일에 만나보는 앵그리 성태, 국민의힘 김성태 전 의원입니다. 안녕하세요.▶김성태 : 안녕하세요. 김성태입니다.▷김태현 : 누가 우리 의원님을 앵그리하게 만들었을까요. 하도 많아서요.▶김성태 : 친정집은 말할 것도 없지만요. 우선 우리 보수세력들이 지금 제1야당으로서 정권을 제대로 견제하고, 또 거대 입법권력인 민주당을 상대로 잘 싸우는. 잘 싸운다는 것은 슬기롭고 지혜롭게, 그래서 결론은 국민적 공감과 신뢰를 확보한 제1야당의 그 모습을 자꾸 강화시켜나가야 되는데요.▷김태현 : 국민의 신뢰를 바탕으로 정부와 잘 싸우는.▶김성태 : 그런 측면에서 현재 이재명 대통령이나 거대 입법권력인 민주당 입장에서는, 현재 제1야당이 엄청난 혼란과 혼선을 자체 내적으로 겪고 있잖아요. 그 틈을 현재 십분 백분 활용하고 있는 게 이재명 대통령이라고 봐요. 그게 대표적으로 지금 이재명 대통령이 정책을 가지고 이야기하는 게 아닙니다.▷김태현 : 부동산.▶김성태 : 연일 자신의 SNS를 통해서 강경 부동산 메시지를 내놓고 있지 않습니까?▷김태현 : 네.▶김성태 : 그러니까 문재인 정권 같은 경우에는 28번의 정책을 가지고 쉽게 말하면 집값을 잡겠다는 그런 의지를 내고, 마지막은 임대차 3법으로 대미를 장식하면서 완전히 망하잖아요. 그래서 정권 연장에 실패한 게 바로 이 집값 부동산대책이에요.▷김태현 : 네.▶김성태 : 그런데 이재명 대통령 같은 경우는 얼마나 지금 영악하게 이 부분을 지금 가지고 나가는가 하면 정책은 내지 않으면서 자신의 소셜계정 SNS를 통해서 다주택자가 집 팔지 않으면 낭패를 볼 것이다. 그날이 머지않았다, 집 팔아라. 이런 거거든요. 이건 분명히 시장논리에는 맞지 않는 내용이지요. 더군다나 일국의 대통령 아니겠습니까.▷김태현 : 알겠습니다. 그 얘기해 볼 건데요. 정리를 해 보면 그래서 의원님을 앵그리하게 한 사람이 이렇게 SNS를 통해서 부동산정책에 대한 강한 메시지를 연일 발산하는 대통령이에요, 아니면 그 대통령을 제대로 견제하지 못하는 제1야당이에요?▶김성태 : 그러니까 이재명 대통령 같은 경우는...▷김태현 : 둘 다예요?▶김성태 : 지금 양쪽이 다인데요.▷김태현 : 둘 다. 그러면 하나씩 물어보겠습니다.▶김성태 : 하나씩 물어보시지요.▷김태현 : 그러면 둘 다입니다, 양쪽 다. 그러면 하나씩 보겠습니다. 대통령이 강한 메시지를 SNS로 계속 내잖아요. 일단 다주택자 양도세 중과세 유예 이거는 더 이상 없다, 정책은. 이 얘기를 하면서 계속 SNS를 통해서 강한 메시지를 내는데요. 그 배경은 뭐라고 보세요?▶김성태 : 그러니까 이재명 대통령 같은 경우는 과거 정부들, 특히 문재인 전 대통령을 말하는 것 같아요. 그러니까 과거 정부들이 부동산정책에서 실패한 결정적 이유를 일관성이 부족했다. 그러니까 한 개의 정책이라도 그게 심사숙고해서 내린 정책적 결정이라면 그걸 일사불란하게 대통령 권력과 모든 정부의 역량과 능력을 총동원해서 그 정책을 성공시켜야 되는데요. 가다가 시장이 좀 반응하고, 또 국민 여론이 움직이면 그걸 접어버렸다는 거예요. 그러다 보니까 정책을 남발하게 되는 것이고, 결국은 집값은 집값대로 잡지 못하고 천정부지로 집값을 올려놔서 결론은 정권연장도 이루어지지 못한 것이고요. 그런 이야기를 하는 거예요. 그런 배경이 있는 것이고요.▷김태현 : 그런데 이재명은 합니다 이러면서 강한 의지를 보여주잖아요.▶김성태 : 그래서 이번이 이제 마지막 기회라는 것은 다주택자 양도세 중과 유예 이 자체를 갖다가 이미 지금 5월 9일이라는 시한은 있는데, 지금 5월 9일까지 아직까지 뭐 한 4개월 가까이 되잖아요. 그럼에도 불구하고 지금부터 집 팔아야 된다, 당신이. 어제 구윤철 경제부총리 같은 경우는 5월 9일 이전에 그나마 계약이라도 해놓으면 뭐 많게는 6개월, 짧게는 3개월 중과 유예 그 혜택을 볼 수 있다. 그러니까 결국은 팔아라 이 이야기 아니에요.▷김태현 : 네.▶김성태 : 그리고 국세청장 현재 부동산 거래에 따른 중과 부분이 이렇게 늘어난다. 이 사람도 집 팔라는 거예요. 그러니까 이재명 대통령의 그런 의지에 따라서 모든 지금 이재명 정부의 기능들이 일사불란하게 움직이는 것이고, 그 목표는 결국은 다주택자 너희들 양도세 중과 유예 이 폭탄 안 맞으려면 너희들이 가지고 있는 많은 아파트, 주택들 처분해라 이 이야기예요.▷김태현 : 그런데 또다시 화나신 게 이런 이재명 대통령을 제대로 견제하지 못한다 지금 이 얘기잖아요. 그래서 그 문제를 짚어보지요. 당내에 결국 문제가 해결이 안 돼서 그런 것일 거 아니에요.▶김성태 : 그러니까 야당의 메시지는 간결하고 정확하게, 때로는 섹시하면서. 그래야 국민들이 임팩트 있게 그 내용을 그대로 받아들일 수가 있는 거예요. 현재 야당 입장에서는 이재명 대통령이 그런 부동산정책 가져가려면 당신네들 내부부터 간결하게 정리해라. 뭐 1급 비서관급 이상 고위공직자들 중에서 다주택자들 있지 않느냐, 이 사람들 뭐 하는 거냐. 이렇게 우리가 압박을 하잖아요. 실질적으로 문재인 정권 때 28번 부동산정책 내더라도 노영민 비서실장부터 결국은 청주의 지역구 집은 팔면서도 반포에 똘똘한 한 채를, 그래서 똘똘한 한 채가 거기서 비롯됐단 말이에요. 그러니까 문재인은 실패할 수밖에 없었는데요.▷김태현 : 네.▶김성태 : 결국은 이재명 대통령 같은 경우는 저렇게 하니까 벌써 강유정 대변인, 김상호 춘추관장 이런 사람들이 집을 내놓기 시작한단 말이에요. 결국은 이 다주택자를 냅니다. 내고 나면 그러면 국민의힘은 무슨 소리를 할 겁니까?▷김태현 : 알겠습니다. 당내갈등 얘기해 볼게요. 어쨌든 당내갈등 문제가 해결이 안 되면서 야당의 메시지에 힘이 좀 빠지는 건데요.▶김성태 : 그렇습니다.▷김태현 : 한동훈 전 대표 제명 관련해서 의원님이 그동안 하셨던 말씀을 쭉 보니까 이거거든요. 당내 중진들은 왜 갈등을 해소하는 노력을 안 하고 관망만 하고 있느냐. 연말에도 이 얘기하셨고, 1월에도 이 얘기하셨고.▶김성태 : 수차례 했지요.▷김태현 : 수차례 했는데 해결을 못 했어요.▶김성태 : 결론은 보십시오.▷김태현 : 그렇지요? 그런데 지금 제명 이후에도 혼란이 계속되는데 당내 중진들은 입 닫고 있어요. 그건 왜 그래요?▶김성태 : 그러니까 윤석열 전 대통령이 재작년 12.3 비상계엄의 오판이 왜 이루어졌습니까?▷김태현 : 중진들이 입 닫고 있어서 그런 것도.▶김성태 : 대통령 주변에 제대로 된 충신이 몇 명이라도, 한 명이라도 있었으면. 윤석열 전 대통령의 계엄 이야기가 하루 이틀 된 이야기였냐고요. 제대로 된 참모, 제대로 된 쉽게 말하면 당의 충신들이 있었다면. 정권에 그렇게 단물만 빨아먹는, 빨대만 꽂지 않고. 대통령이 잘못된 생각으로서 국정운영을 계속 유지하고, 여소야대 정국인데도 불구하고 정치를 실종시키면서 자신이 대통령 권력만 추구한다 그러면 그 대통령의 인식을 바꿔줄 수 있는 그런 쉽게 말하면 정치권에 몇 사람의 충신이라도 있어야 되는 거 아닙니까.▷김태현 : 그때는 예를 들어서 대통령이 무서워서 그렇다 치더라도, 잘했다는 게 아니고요. 지금은 야당이잖아요. 그런데 이 상황에서 장동혁 대표 당신 때문에 당에 혼란이 왔어, 장 대표 그만둬. 이것도 아니고요. 아니면 한 전 대표 잘 잘랐어, 이제 장 대표 중심으로 단결하자 뭐 이것도 아니고요. 아직도 아무 얘기도 안 하거든요.▶김성태 : 그러니까 현재 많은 지금 언론들이나 또 국민들의 인식이 되레 우리가 지금 보수 앞으로의 미래, 우리의 진로를 걱정하는 게 아니라요. 국민들이 대한민국 그래도 정치권력이 이렇게 허무하게 보수진영이 허물어지니까요. 이렇게 되면 사회 균형이 깨져버립니다.▷김태현 : 그렇지요.▶김성태 : 그렇지요? 그렇다 보면 현재 이재명 대통령의 절대권력이라는 게 이미 국회에서 민주당의 입법권력이 이미 일극정치를 위한 어떤 그런 모든 기반을 다 깔아주고 있잖아요. 여기에 현재 여대야소 정국에서 그나마 국민의힘이 제대로 된 진용이 갖춰진 야당으로서, 야당은 국민적 신뢰가 없으면 야당 지도부 못 해먹는 거예요.▷김태현 : 그렇지요.▶김성태 : 그런 국민적 신뢰를 회복하기 위한 정말 뼈저린 자정노력을 통해서. 그 자정노력이 현재 언론보도가 되고, 국민들 마음을 울리는 그런 처절한 몸부림이 돼야 되는데 이건 뭡니까.▷김태현 : 이거 누구 책임이에요? 잘못하다가 국민의 신뢰를 얻기는커녕 국민의 관심 자체가 없어지는 수도 생겨요, 잘못하면요.▶김성태 : 그러니까 이게 보수진영 전체의 책임이라고, 저는 1차적으로 늘 이야기했지만요. 중진들의 책임입니다.▷김태현 : 이 상황에서도 입 닫고 있나요?▶김성태 : 정치를 실종시키고. 정치를 실종시키다 보니까 대통령이 12.3 비상계엄 오판했지요. 그다음에 그런 결과로서 국회에서 탄핵소추 의결이 이루어지고, 헌재에서 파면 결정이 이루어지면 정치적 심판은 이미 끝난 겁니다. 그러면 남은 것은 윤석열이라는 사람이 형법상에 자기 법적인 문제가 남은 건데. 그거 때문에 당이 자정노력하고, 변화와 쇄신을 시켜서 국민들로부터 제1야당의 처절한 변화된 모습을 보여주지 못한다면 이게 누구 책임이냐고요.▷김태현 : 그러면 지금 중진들 뭐 해야 돼요? 지금 이 상황에서요. 이미 한 전 대표는 잘랐어요.▶김성태 : 제가 많이 이야기했잖아요. 중진들 중에서 윤석열 정권에 빨대 꽂고, 자기 때로는 사익 추구하면서 이 정권이 몰락할 수 있는 길을 만들어준 데에 그 결정적인 역할을 한 사람들이 쭉 있어요.▷김태현 : 저번에 간신 3인방이라고 말씀하셨어요.▶김성태 : 내가 그런 사람을 이야기하니까 지금 법적으로 고발조치돼 있잖아요.▷김태현 : 그때는 실명을 얘기 안 하셨어요.▶김성태 : 이 방송에서는 안 했지요.▷김태현 : 유튜브에서 하셨나 보다.▶김성태 : 다른 방송에서 했어요. 이 방송에서 못 해서 미안합니다.▷김태현 : 네.▶김성태 : 하여튼 사람들이 먼저 그래도 이 당이 새롭게 환골탈태해서 국민들에게 새롭게 다가가는 그런 정당의 이미지를 만들려면 자신을 희생시킬 줄 알아야 되는데요. 되레 그 사람들이 뒤에 숨어서 이 당이 어떤 윤석열의 그 늪에서 빠져나오지 못하게끔, 그 불구덩이 속에 자꾸 빠져들 수밖에 없는 그런 암울한 정치를 만들어가는 게 나는 뒤에 숨어 있는 이 중진들이라고 봐요. 대단히 나쁜 행위이지요.▷김태현 : 대단히 나쁜 행위다.▶김성태 : 네.▷김태현 : 그런데 어쨌든 나쁜 행위는 계속되는 거고, 지금 이 문제 해결해야 되잖아요.▶김성태 : 그렇지요.▷김태현 : 어떻게 해결하는 게 좋습니까? 왜냐하면 의원총회 끝나고 충돌도 있었거든요. 조광한 최고위원하고 정성국 의원하고 "야 인마, 나와.", "나왔다, 어쩔래?" 뭐 이 얘기도 오가고요.▶김성태 : 그러니까 이게 당의 질서체계가 다 무너지는 겁니다.▷김태현 : 당이요?▶김성태 : 네. 그러니까 이게 이런 내용들은 사실상 의총 4시간 중에서 한 2분 정도밖에.▷김태현 : 그렇지요.▶김성태 : 그 소동은 2분밖에 되지 않는데 그 4시간 동안에 논의된 당의 변화와 쇄신, 그리고 자정노력을 통해서 당이 새롭게 서야 된다. 그런 측면에서 당대표는 뭘 할 것이냐. 의원들의 요구는 그런 거였잖아요.▷김태현 : 네.▶김성태 : 그럼에도 불구하고 "야 인마, 나와.", "그래, 나왔다. 어쩔래?" 이것만 비춰지는 건 결론이 뭡니까? 이 당이 지금 가야 될 길을 보여주지 못하고, 당의 질서체계 다 무너진 거예요. 그러니까 의원총회 내에서 왜 그 의원이 아닌 최고위원이 참여해서 시비를 거냐. 그러니까 또 듣기 어렵잖아요, 당의 지도부의 한 사람인데요. 그래도 당의 중심인 현역의원들이 어떤 지금 생각을 가지고 당에 주문하는 내용이 뭔지 듣고 싶었을 거예요.▷김태현 : 알겠습니다. 어쨌든 지금 한 전 대표 자르고 나서 당이 계속 내홍인데요. 의원님, 중진들이 조용하니까 의원님이 해결책을 주세요. 제가 깔끔하게 객관식으로 드릴게요.▶김성태 : 네.▷김태현 : 장동혁 대표는 어떻게 해야 되느냐. 1 당장 사퇴한다. 2 재신임투표를 통해서 당원들에게 묻는다. 3 이왕 뽑힌 대표니까 지방선거까지 쭉 계속 간다. 뭡니까?▶김성태 : 저는 당내 지금 갈등을 수습하는 게 제일 중요하다고 봐요.▷김태현 : 그러면 1, 2, 3 중에서 뭐예요?▶김성태 : 그런 측면에서 어떤 형태로든지 당원들의 결속, 그리고 지방선거 진용을 정비하기 위해서는 김용태 의원이 제시한 재신임.▷김태현 : 재신임투표요?▶김성태 : 뭐 그런 내용도 그나마 이 갈등구조를 종식시킬 수 있는 그런 하나의 방안이라고 봅니다. 오늘 장동혁 대표가 국회 대정부 교섭단체 대표연설을 마치고 난 이후에 자신의 거취표명을 뭐 어떤 내용으로든지, 그 거취라는 것은 지금 본인이 그렇다고 해서 어떤 흔히 말하는 거취는 아니에요. 이 거취라는 것은 이 갈등구조를 지금 벗어나기 위한 당대표로서의 특단의 아마 의지를 보이는 그런 내용일 겁니다.▷김태현 : 재신임투표 하는 게 맞다는 말씀이시잖아요, 그래도 그나마요. 의원님 보시기에 하면 결과 어떻게 될 것 같아요? 왜냐하면 이거 제안했던 김용태 의원하고, 예를 들어서 장동혁 대표하고 가까운 임이자 의원하고는 조금 보는 시각이 다른 것 같거든요, 결과에 대해서요.▶김성태 : 한쪽은 정치공학적인 계산을 통해서 판단을 하는 부분이 있을 수도 있는 것이고요.▷김태현 : 어떻게 될 것 같아요?▶김성태 : 또 한쪽은 정말 30대 청년 정치인으로서 당이 이렇게 가서는 안 된다는 그런 일념으로 수습책으로 한 이야기이고요.▷김태현 : 김용태 의원은요.▶김성태 : 거기에 대한 평가와 판단은 당원들이 하는 거지요.▷김태현 : 의원님이 보시기에 결과가 어떻게 될 것 같아요?▶김성태 : 그건 내가 지금 알 수가 없어요. 가령 2021년도 이야기만 해 드릴게요. 황교안 전 대표부터 쭉 당이 망가진 이 상황이 계속되다가 우리 당은 어느 날 전격적으로 국회의원 배지 한번 달자 하는, 노원에서 세 번 떨어진 약관의 청년 30대 중반의 당대표를 뽑았어요. 그 전략적 선택이 오세훈 서울시장과 부산 박형준 시장의 보궐선거를 승리로 이끌어내고, 2022년 윤석열이라는 사람까지 대통령으로 만들었어요. 누가 2017년 박근혜 전 대통령 탄핵되고 난 이후에 5년 만에 국민들의 울분과 분노가 이렇게 다시 지지로 돌아설 것이라는 걸 누가 알았냐고요. 이게 정치란 말이에요.▷김태현 : 알겠습니다. 의원님, 하나 더요. 어제 전한길 씨가 귀국하면서 장동혁 대표한테 네가 누구 때문에 그 자리에 갔는지 생각해 봐. 윤석열 전 대통령을 버리면 우리는 너를 버릴 거야. 이렇게 얘기했거든요. 이 얘기를 장 대표가 들을 것 같습니까, 안 들을 것 같습니까?▶김성태 : 안 듣습니다.▷김태현 : 안 들어요?▶김성태 : 이제는 사이드에서 아무리 자신이 그 사람들한테 신세를 졌다고 하더라도 지금 국민의힘은 그래도 대한민국 헌정역사상 50년 넘는 집권경험으로 오늘날 세계 10위권의 경제대국이 되고, 수출경쟁력은 세계 6위예요. 이런 큰 국가를 만든 그 힘이라는 것은 보수의 힘이었습니다. 물론 산업화, 민주화 모든 그 과정을 다 우리는 수용할 수 있는 그런 국민성 이런 것도 있겠지만, 그게 더 중요하지요.▷김태현 : 네.▶김성태 : 그렇지만 지금 이 보수는 큰 그릇에서 아주 작은 그릇이 됐어요. 그러다 보니까 이재명 대통령은 정치지형을 변화시키고 있습니다. 이거는 즉 보수를 고사시키는 전략인데, 이 고사는 그러면 그들이 말하는 우경화된, 그들이 말하는 극우정당으로서 이 보수가 남아야 된다는 거예요. 여기에서 우리는 깨치고 나와야 되는 거지요. 그러려면 그 사람들의 목소리를 이 당이 수용할 수 있는 겁니까?▷김태현 : 알겠습니다. 마지막으로 한 1분 남았는데요. 한동훈 전 대표 재보궐 열리면 대구나 부산 이런 데 무소속으로 나가야 돼요, 아니면 그냥 집에 조용히 있어야 돼요?▶김성태 : 한동훈 전 대표도 이제 좀 주변에 정치역량과 능력이 제대로 있는 사람들의 자문을 많이 받으면 좋겠고요.▷김태현 : 의원님 같은 분이요?▶김성태 : 제가 그랬잖아요. 지난번 2024년 총선 때 딱 거기까지만 역할을 해라. 그다음부터 사단난다.▷김태현 : 그러면 지금 사단은 났어요.▶김성태 : 사단났지.▷김태현 : 그러면 무소속 나가요, 아니면 나가지 말아요?▶김성태 : 절대 대구나 영남권 가서 그러면 안 돼요.▷김태현 : 그러면 어디 가요?▶김성태 : 내가 죽더라도 수도권에서.▷김태현 : 수도권 어디요?▶김성태 : 나는 사실상 인천 계양, 이재명 대통령 지역구 그런 데 가서. 물론 거기는 원희룡이라는 사람이 있는데.▷김태현 : 거기 가서 장렬히 전사하라?▶김성태 : 원희룡이라는 사람이 안 나온다 그러면. 아까 말한 우리 당원들도 어떤 전략적 변화가 있듯이 인천 계양 주민들이라도 그 진정성과 헌신성이 있으면 어떤 결정을 할지 모릅니다.▷김태현 : 알겠습니다. 여기서 마무리하겠습니다. 김성태 전 의원이었습니다. 감사합니다.▶김성태 : 감사합니다.[SBS 김태현의 정치쇼]