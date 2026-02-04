설악산국립공원 인근 하늘에 뜬 UFO?…눈길 사로잡은 '렌즈구름'

▲ 강원도에서 목격된 렌즈구름

지난 주말 강원 영북 지역 일원에 UFO 모양의 구름이 떠 눈길을 끌었습니다.오늘(4일) 언론 취재를 종합하면 지난달 31일 낮 강원 속초시와 양양군 등 영북지역 일대 하늘에서 UFO처럼 납작하고 매끈한 형태의 구름이 목격됐습니다.당시 하늘은 맑고 다른 구름은 거의 없었으나, 설악산국립공원 인근에만 해당 구름이 떠 있었습니다.기상청에 따르면 맑은 날씨 속 특정 지점에만 나타나는 이 구름은 설악산 등 산악 지형과 기상 조건이 맞물리며 형성된 '렌즈구름'입니다.렌즈구름은 산맥을 넘는 공기 흐름이 강할 때 형성됩니다.차고 빠른 바람이 산맥을 수직으로 넘으면 공기가 위아래로 파도처럼 진동하는데, 이 과정에서 공기가 상승하는 지점에서는 기온이 낮아지며 수증기가 응결해 구름이 만들어집니다.반대로 공기가 하강하는 구간에서는 구름이 사라지면서, 특정 고도와 위치에서만 구름이 유지되는 구조가 형성됩니다.이 같은 공기 흐름이 반복되면 산맥 상공의 일정한 면에서만 구름이 생성돼 가장자리가 흐트러지지 않고, 칼로 자른 듯 매끈한 형태를 보이게 됩니다.이 때문에 렌즈구름은 접시나 UFO를 닮은 독특한 외형을 보이는 것이 특징입니다.렌즈구름은 비나 눈을 동반하지 않는 경우가 많아, 날씨가 맑은 상황에서도 국지적으로 나타날 수 있습니다.지형적 특성의 영향을 많이 받아 동해안과 설악산 사이에 위치한 영북지역이나 한라산과 가까운 제주 등에서 종종 관측됩니다.공상민 기상청 예보분석관은 "공기가 안정된 상태에서 바람이 산을 강하게 넘으면서 공기가 위로 상승해 냉각되면 접시 모양의 렌즈구름이 형성될 수 있다"며 "지형과 기상 조건이 동시에 갖춰진 결과"라고 말했습니다.(사진=독자 제공, 연합뉴스)