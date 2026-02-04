뉴스
LIV 골프에도 세계 랭킹 포인트 적용…10위까지 점수 획득

배정훈 기자
▲ LIV 골프 경기 모습

LIV 골프가 2022년 출범 후 5번째 시즌 만에 남자 골프 세계 랭킹 포인트를 받게 됐습니다.

세계 골프 랭킹(OWGR) 위원회는 오늘(4일) "이번 시즌부터 LIV 골프 대회에 출전하는 선수들에게도 세계 랭킹 포인트를 부여하기로 했다"고 발표했습니다.

다만 미국프로골프(PGA) 투어 등 다른 투어들의 경우 컷을 통과한 선수 전원에게 랭킹 포인트를 주는 것과 달리 LIV 골프는 상위 10위까지만 랭킹 포인트를 주기로 했습니다.

랭킹 포인트는 대회에 출전하는 선수들의 세계 랭킹 등을 고려해 책정되며 미국 골프 전문 매체 골프채널은 "LIV 골프 대회의 경우 우승자가 23점 정도를 받게 될 것"이라고 예상했습니다.

이는 지난주 PGA 투어 파머스 인슈어런스오픈(총상금 960만 달러)에서 우승한 저스틴 로즈(잉글랜드)가 받은 56점의 절반도 안 되는 수준입니다.

또 지난주 DP 월드투어 바레인 챔피언십(총상금 275만 달러)을 제패한 프레디 쇼트(독일)는 20점을 받았습니다.

지난해 PGA 투어 제네시스 스코틀랜드오픈이 열릴 때 이 대회 출전 자격이 없는 선수들이 나갔던 ISCO 챔피언십(총상금 400만 달러) 우승자가 24점을 획득했습니다.

LIV 골프 대회는 총상금 규모 3천만 달러로 진행되기 때문에 상금 액수에 비해서는 랭킹 포인트가 적게 배정된 셈입니다.

LIV 골프 2026시즌 개막전은 한국 시간으로 내일 사우디아라비아에서 막을 올립니다.

올해 LIV 골프에는 안병훈, 송영한, 김민규, 대니 리(뉴질랜드)로 구성된 코리안 골프클럽이 출전합니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
배정훈 기자 사진
배정훈 기자페이지 바로가기
