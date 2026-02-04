쿠팡 주춤한 사이 네이버 앱 질주…지난달 신규 100만 건 육박

쿠팡 이용자 수가 대규모 정보 유출 사태로 주춤한 흐름을 보이는 가운데 네이버플러스 스토어 신규 사용자가 최근 들어 크게 늘어난 것으로 나타났습니다.



오늘(4일) 데이터 테크 기업 아이지에이웍스 모바일인덱스에 따르면 지난 1월 쿠팡 앱 설치 수는 46만 7천641건으로 집계됐습니다.



이는 지난해 12월 쿠팡 앱 설치수 52만 6천834건과 비교해 6만 건 가까이 줄어든 수치입니다.



지난해 11월 말 대규모 정보 유출 사태가 불거지며 쿠팡 이용자 이탈 현상이 가시적으로 드러난 게 아니냐는 분석이 나옵니다.



반면 쿠팡의 대항마로 꼽히는 주요 토종 이커머스 중 일부는 앱 설치가 급격히 증가했습니다.



네이버플러스 스토어는 전달 대비 14만 7천 건 이상 늘어난 93만 5천507건의 앱이 추가로 설치됐습니다.



이는 작년 6월 이후 월간 최대 수치입니다.



네이버플러스 스토어는 작년 12월에도 전달 대비 18만 5천 건 증가한 78만 8천119건을 기록했습니다.



최근 두 달 연속 15만 건 안팎의 높은 상승세를 이어간 것입니다.



또 지마켓은 전달 대비 1만 3천776건 줄어든 16만 8천803건의 앱이 설치됐습니다.



11번가는 지난해 평균치를 살짝 웃도는 15만 3천291건의 앱이 지난달 설치됐지만 전달(20만 5천924건)보다는 소폭 줄었습니다.



업계에서는 쿠팡 사태를 계기로 국내 이커머스 업체들이 신속 배달, 각종 할인, 제휴 사업 등을 통해 경쟁을 펼치고 있는 가운데 네이버플러스 스토어가 여러 전략적 혜택 제공으로 반사이익을 거두고 있는 것으로 보고 있습니다.



지난달 중국계 주요 이커머스의 경우 희비가 엇갈렸습니다.



알리익스프레스는 전달 대비 약 2만 8천 건 증가한 33만 2천612건을 기록했고, 테무의 앱 설치 수는 약 9만 8천 건 감소한 63만 1천911건으로 집계됐습니다.



쉬인은 전달과 비교해 5만 1천 건 가량 늘어난 19만 8천733건에 달했습니다.