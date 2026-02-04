캐나다 교포, 160억 원 로또 당첨…"어머니 뵈러 한국 갈 것"

▲ 캐나다서부복권공사(WCLC)의 복권 '로또맥스'에서 1등에 당첨돼 1천500만 캐나다달러(약 160억 원)의 당첨금을 받게 된 캐나다 앨버타주 거주 한인 교포 이태성 씨

캐나다에 거주하는 한인 교포가 160억 원 복권에 당첨됐습니다.3일(현지시간) 캐나다서부복권공사(WCLC)에 따르면 앨버타주 에드먼턴에 거주하는 이 모 씨는 지난해 10월 '로또맥스'에서 1등에 당첨돼 1천500만 캐나다달러(약 160억 원)의 주인이 됐습니다.이 씨는 한동안 당첨 번호를 확인하지 않고 있다가 뒤늦게 당첨 사실을 알게 됐습니다.그는 "매장에 있는 기기로 당첨 여부를 확인했을 때 화면에 뜬 숫자를 보고 큰 충격을 받았다"며 "믿기지 않아서 다시 한번 스캔해봤다"고 말했습니다.당첨 사실을 알게 되자 그는 아내와 딸에게 가장 먼저 이를 알려 함께 기쁨을 나눴습니다.그는 몇 년간 어머니를 만날 수 없었다며 이번 복권 당첨으로 "드디어 어머니를 뵈러 한국에 갈 수 있게 됐다"고 기뻐했습니다.그는 당첨금으로 우선 주택담보 대출을 갚고, 평소 갖고 싶었던 트럭을 장만할 계획입니다.또 여행을 다니고 지역사회를 위해 자선 활동도 벌이겠다고 밝혔습니다.(사진=WCLC 제공, 연합뉴스)