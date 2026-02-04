2028 LA 올림픽 축구, 뉴욕·내슈빌 등 7곳서 개최 확정

이미지 확대하기

▲ 2028년 LA 올림픽 축구 개최지

2028년 로스앤젤레스(LA) 올림픽 축구 경기가 미국 전역에 흩어져 열립니다.LA 올림픽 조직위원회는 어제 이탈리아 밀라노에서 열린 제145차 국제올림픽위원회(IOC) 총회 프레젠테이션에서 축구 경기 계획을 발표했습니다.남자 12개, 여자 16개 팀이 참가하는 LA 올림픽 축구의 결승전은 캘리포니아주 패서디나의 로즈볼에서 열리는 것으로 이미 정해진 바 있으며, 이날 조별리그를 비롯한 다른 경기들이 열릴 경기장 6곳이 공개됐습니다.내년 완공 예정으로 미국프로축구 메이저리그 사커(MLS) 뉴욕시티FC가 안방으로 사용할 뉴욕 스타디움(에티하드 파크)이 여기에 포함됐습니다.그 외에 오하이오주 콜럼버스 스타디움(스코츠미라클 그로 필드), 테네시주 내슈빌 스타디움(지오디스 파크), 미주리주 세인트루이스 스타디움(에너자이저 파크), 캘리포니아주 산호세 스타디움(페이팔 파크)과 샌디에이고 스타디움(스냅드래곤 스타디움)도 포함됐습니다.로즈볼까지 포함하면 총 7개 경기장에서 LA 올림픽 축구 경기가 개최되는 것입니다.로즈볼 외에 6곳은 모두 현재 MLS 팀의 홈구장이거나 향후 사용될 경기장들입니다.LA 올림픽 스포츠·경기 운영 책임자인 샤나 퍼거슨은 "미국 전역의 경기장에서 올림픽 축구 조별리그와 토너먼트가 열리면서 많은 팬이 세계적인 행사를 관람하고 올림픽 정신을 직접 경험할 수 있게 할 것"이라고 말했습니다.(사진=LA 올림픽 인스타그램 캡처, 연합뉴스)