1월 말 외환보유액 4천259억 달러…환율 관리에 두 달째 감소

지난달 외환보유액이 국민연금과 외환스와프 등 외환시장 안정화 조치에 쓰이면서 두 달째 감소했습니다.



오늘(4일) 한국은행에 따르면 1월 말 기준 우리나라 외환보유액은 4천259억 1천만 달러(약 614조 원)로, 전월보다 21억 5천만 달러 줄었습니다.



지난해 12월 말(26억 달러 감소)에 이어 두 달 연속 감소입니다.



외환보유액은 지난해 5월 말(4천46억 달러) 약 5년 만에 최소 수준까지 줄었다가 11월(4천306억 6천만 달러)까지 여섯 달 연속 증가 후 12월에 감소로 돌아섰습니다.



외환당국의 환율 변동성 관리 영향으로 두 달 연속 외환보유액이 줄어든 것으로 보입니다.



한은 관계자는 지난달 외환보유액 감소에 관해 "국민연금과 외환스와프 등 시장안정화 조치에 주로 기인했다"고 설명했습니다.



자산별로 보면 국채·회사채 등 유가증권(3천775억 2천만 달러)이 63억 9천만 달러 늘었으나, 예치금(233억 2천만 달러)이 85억 5천만 달러 줄었습니다.



IMF(국제통화기금) 특별인출권(SDR)은 158억 9천만 달러로 전월과 같은 수준이었습니다.



금은 시세를 반영하지 않고 매입 당시 가격으로 표시하기 때문에 전월과 같이 47억 9천만 달러를 유지했습니다.



한국의 외환보유액은 지난해 12월 말 기준(4천281억 달러)으로 세계 9위 수준입니다.



중국이 3조 3천579억 달러로 가장 많았고, 일본(1조 3천698억 달러), 스위스(1조 751억 달러), 러시아(7천549억 달러), 인도(6천877억 달러), 타이완(6천26억 달러), 독일(5천661억 달러), 사우디아라비아(4천601억 달러)가 뒤를 이었습니다.