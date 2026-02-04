"뭐라도 해야지" 고령자 10명 중 7명 일한다…고용률 70% 첫 돌파

우리 사회의 고령화가 빠르게 진행되는 가운데 지난해 고령자(55∼64세) 고용률이 통계 집계 이후 처음으로 70%를 넘어섰습니다.



고용노동부는 오늘(4일) 고령자 고용동향을 통해 2025년 고령자 고용률이 70.5%로 전년 69.9%보다 소폭 상승했다고 밝혔습니다.



고령자 고용률이 70%를 돌파한 것은 1983년 통계 작성 이후 처음입니다.



고령자 고용률은 55∼64세 전체 인구 가운데 취업자가 차지하는 비율을 뜻합니다.



고령자 고용률은 2007년 이후 60% 수준을 넘었고, 2013년에는 64.4%로 60% 중반대에 진입했습니다.



이후 2022년 68.8%를 기록한 뒤 60% 후반대에서 꾸준한 상승 흐름을 보였습니다.



노동부는 전반적인 고령자 고용 규모가 늘어나면서 고령자 고용률의 상승세가 이어지고 있다고 설명했습니다.



고령자 실업률은 2024년 2.4%에서 2025년 2.1%로 0.3%p 하락했습니다.



고령자 실업률은 최근 하락 추세를 보이고 있습니다.



지난해 고령자 경제활동 참가율은 72.0%였습니다.



고령자 경제활동 참가율은 취업자에 더해 구직 의사가 있어 일을 찾고 있는 실업자까지 포함한 수치입니다.



고령자 경제활동 참가율 역시 꾸준히 상승해 지난해 2024년 71.6%보다 소폭 오르며 역대 최고치를 기록했습니다.



15세 이상 생산가능인구(15∼64세) 가운데 고령자(55∼64세) 비중은 지난해 18.4%로 집계됐습니다.



15세 이상 인구 5명 중 1명가량이 고령자인 셈입니다.



노동부는 2차 베이비부머 세대인 1964년부터 1974년생의 순차적인 은퇴로 경제활동인구 부족이 우려된다고 밝혔습니다.



2차 베이비부머 세대 인구는 약 954만 명으로, 우리나라 전체 인구의 18.6%에 달합니다.



일하는 고령자가 늘어나면서 국회에서는 법정 정년을 현행 60세에서 65세로 높이는 정년연장 논의가 이어지고 있습니다.



노사정 모두 정년연장 필요성에는 공감하고 있습니다.



다만 노동계는 연금 수급 연령에 맞춰 정년을 일률적으로 65세로 상향해야 한다는 입장입니다.



반면 경영계는 획일적 정년연장 대신 사업장 자율에 맡기는 '정년 후 재고용' 방식을 요구하고 있습니다.



더불어민주당은 정년연장 특별위원회에서 법정 정년 65세 완성 시점을 2036년, 2039년, 2041년으로 설정하는 3가지 단계를 제시했습니다.



이와 함께 65세 이전에 정년에 도달하는 근로자를 퇴직 이후 1∼2년간 재고용하는 방안도 함께 내놓았습니다.



하지만 노사 반대로 절충안 마련에 속도가 나지 않으면서 정년연장 입법 논의는 지연됐습니다.



민주당은 6·3 지방선거 이후인 올해 6월 말까지 정년연장 논의를 이어가자고 제안했습니다.



이에 따라 지난해 안에 마무리될 예정이었던 정년연장 입법 시점은 불투명해진 상태입니다.



민주당은 향후 실무 협의를 통해 이견을 좁히겠다는 입장입니다.



