무릎 다친 41세 린지 본 "상태 안정적…출전 자신"

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 직전 월드컵 경기에서 무릎을 다친 린지 본(미국)이 올림픽 경기 출전을 자신했습니다.



본은 어제 이탈리아 코르티나담페초에서 열린 기자회견에서 "집중적인 치료를 받으며 운동하고, 의사들과도 상의하고 있다. 오늘은 스키도 탔다"면서 "무릎 상태는 안정적이며 힘이 있다고 느낀다"고 밝혔습니다.



2018년 평창 동계 올림픽에서 여자 활강 동메달을 획득한 본은 2019년 은퇴했다가 2024-2025시즌에 현역으로 복귀해 이번 올림픽을 준비해왔습니다.



올림픽이 열리는 이번 시즌 국제스키연맹(FIS) 월드컵에서 우승 2회, 준우승 2회, 3위 3회 등의 성적을 내며 기대감을 키운 그는 지난달 30일 스위스에서 열린 월드컵에 출전했다가 경기 중 점프 후 착지 과정에서 왼쪽 무릎을 다쳤습니다.



본은 "전방 십자인대가 완전히 파열됐다. 전방 십자인대 파열 시 흔히 발생하는 골타박상과 반월상연골 손상도 있다"면서 "반월상연골 손상은 원래 있던 것인지, 충돌로 인한 것인지 확실하지 않다"고 상태를 설명했습니다.



만 41세로 운동선수로는 고령인 그가 올림픽 개막을 코앞에 두고 크게 다치면서 정상적인 출전이 가능할지 의문의 시선이 따랐지만, 본은 강한 출전 의지를 드러내고 있습니다.



그는 "무릎이 붓지는 않았고, 보호대의 도움을 받으면 오는 8일 여자 활강 경기에 출전할 수 있을 거로 확신한다"고 강조했습니다.



"내가 바란 상황은 아니다. 이번 올림픽에 훨씬 더 나은 조건 속에 출전하고자 정말 열심히 노력했다"는 본은 "사고 전과 지금의 상황이 다르다는 것은 알지만, 기회가 남아있다고 생각한다. 가능성이 있는 한 최선을 다할 것"이라고 말했습니다.