사우디가 포기한 2029 동계 아시안게임, 카자흐스탄서 개최

배정훈 기자
작성 2026.02.04 05:48 조회수
▲ 지난 2월 14일 하얼빈 동계 아시안게임 폐회식에서 당시 차기 대회 개최지였던 사우디아라비아의 도시 문화 공연이 펼쳐지고 있다.

사우디아라비아가 개최를 포기한 2029 동계아시안게임을 카자흐스탄 알마티가 유치한다고 중국 신화통신이 어제 보도했습니다.

보도에 따르면, 아시아올림픽평의회(OCA)와 카자흐스탄은 내일 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽이 열리는 이탈리아 밀라노에서 동계아시안게임 개최 도시 협정 체결식을 열고 이를 공식화할 예정입니다.

사우디아라비아는 지난 2022년 세계 최대 규모의 스마트시티인 네옴시티 건설 과정에서 동계아시안게임 개최 의사를 밝히며 만장일치로 개최권을 따냈지만, 스키 리조트 등 경기장과 제반 시설 건설에 난항을 겪으면서 차질을 빚었습니다.

결국 사우디아라비아는 OCA에 대회 개최 연기 의사를 전달했고, OCA는 동계 올림픽 및 동계 아시안게임 개최 경험이 있는 우리나라와 중국, 카자흐스탄 등에 2029 동계아시안게임을 개최할 의사가 있는지 타진했습니다.

우리나라는 지난해 OCA의 제안에 응하지 않았고, 2011 아스타나·알마티 동계 아시안게임을 열었던 카자흐스탄이 개최권을 가져갔습니다.

1986년에 시작된 동계 아시안게임을 개최한 국가는 한국과 중국, 일본, 카자흐스탄 등 4개국뿐입니다.

2021 동계아시안게임은 개최 희망국이 없어 취소되기도 했습니다.

(사진=연합뉴스)
