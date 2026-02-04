작년 귀화자 1.1만 명 넘어 '팬데믹 이후 최다'…과반은 중국인

▲ 외국인 귀화 면접장

지난해 한국 국적을 취득한 귀화자가 1만 1천 명을 넘어서며 팬데믹 이후 최대를 기록했습니다.오늘(4일) 법무부 출입국외국인정책본부의 통계월보에 따르면 작년 1월부터 12월까지 귀화를 신청한 1만 8천623명 가운데 1만 1천344명이 한국 국적을 취득하는 데 성공했습니다.한국 국적을 얻은 외국인은 2019년 9천914명에서 팬데믹 때였던 2020년 1만 3천885명으로 역대 최대치를 찍었습니다.당시 국가 간 이동이 제한되고, 모국에서 코로나19가 확산한 탓에 한국에서 오래 체류하고자 귀화를 신청한 외국인이 급증했던 영향으로 분석됩니다.이후 2021년 1만 895명, 2022년 1만 248명으로 내리 감소하다가 2023년과 2024년 각각 1만 346명, 1만 1천8명으로 반등했습니다.지난해 기준 귀화자 가운데 가장 큰 비중을 차지한 국적은 중국으로, 56.5%(6천420명)를 기록했습니다.중국인 귀화자 역시 팬데믹 이후 최대치입니다.이어 베트남(23.4%), 필리핀(3.1%), 태국(2.2%)의 순이었습니다.과거 한국 국적을 상실했다가 이를 재취득한 국적 회복자는 2020년 1천764명, 2021년 2천742명, 2022년 3천43명, 2023명 4천203명으로 꾸준히 증가했습니다.2024년엔 3천607명으로 감소했으나, 지난해 들어 4천37명으로 다시 늘었습니다.국적 회복자의 경우 일본(3.2%)이 가장 많았고, 중국(2.5%)과 베트남(0.8%)이 뒤를 이었습니다.지난해 우리 국적을 상실하거나 이탈한 이는 2만 5천2명으로, 전년(2만 6천494명)보다 5.6% 줄었습니다.미국이 72.1%(1만 8천15명)로 대부분을 차지했고, 캐나다, 호주, 일본 등이 뒤를 이었습니다.정부가 실시하는 이민자 조기적응프로그램과 이민자 사회통합프로그램에 참여한 이는 각각 3만 7천514명, 9만 180명이었습니다.(사진=연합뉴스)