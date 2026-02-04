뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"명절택배 사칭 주의하세요"…"의심 들면 1394 문의"

유영규 기자
작성 2026.02.04 05:24 조회수
"명절택배 사칭 주의하세요"…"의심 들면 1394 문의"
▲ 스미싱

경찰청 전기통신금융사기 통합대응단은 한국도로교통공단 tbn교통방송과 업무협약을 맺고 전화금융사기(보이스피싱) 예방을 위해 협업한다고 3일 밝혔습니다.

협약에 따라 두 기관은 보이스피싱 예방 수칙이 담긴 방송 콘텐츠를 공동 제작하고 최신 범죄 수법과 예방 정보를 공유하기로 했습니다.

차량 운전자들이 많이 듣고 주목도가 높은 교통방송의 장점을 활용한 범죄 예방 활동의 일환입니다.

경찰은 설 명절을 앞두고 연휴 기간을 틈타 발생할 수 있는 피싱 범죄로부터 국민을 보호하고 예방 정보를 신속하게 전파하기 위해 업무협약을 추진했다고 설명했습니다.

신효섭 통합대응단장은 이날 tbn 라디오 생방송 '김효진·양상국의 12시에 만나요'에 출연해 명절 택배 사칭 등 신종 피싱 수법을 소개하고 주의를 당부하기도 했습니다.

신 단장은 "피싱인지 의심스럽거나 피해를 당한 것 같은 때에는 통합대응단 대표번호인 1394로 전화 한 통이면 상세한 상담과 계좌 지급정지 등 후속 조처까지 가능하니 망설이지 말고 문의해달라"고 말했습니다.

통합대응단과 tbn은 '어서 끊자' 캠페인을 시작해 피싱으로 의심되는 전화와 연락은 즉시 끊도록 대응수칙을 홍보할 계획입니다.

경찰 관계자는 "방송을 청취한 당사자뿐 아니라 가족과 지인 등 주변 사람들까지 (대응수칙을) 전파해 '사기 치기 어려운 환경'을 만들도록 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지