미군, 중동 해역서 항공모함에 접근한 이란 드론 격추

하정연 기자
작성 2026.02.04 04:05 조회수
미군, 중동 해역서 항공모함에 접근한 이란 드론 격추
▲ 미국 국방부 청사

미국의 대(對)이란 군사개입 가능성이 부상한 가운데, 미군이 3일(현지시간) 중동 인근 해역에 배치된 미 항공모함에 접근한 이란 드론을 격추했습니다.

미 중부사령부는 이날 성명을 통해 아라비아해에서 에이브러햄 링컨 항공모함에 공격적으로 접근한 이란 드론을 격추했다고 밝혔습니다.

당시 에이브러햄 링컨호는 이란 남부 해안에서 약 500마일(800㎞) 떨어진 해상을 항해 중이었습니다.

미군 F-35 전투기가 격추한 해당 드론은 이란의 샤헤드-139 드론으로, '의도가 불분명한 상태'로 항공모함을 향해 비행 중이었다고 미군은 설명했습니다.

이 과정에서 미군 병사와 미군 장비 피해는 발생하지 않았습니다.

이로부터 몇 시간 뒤 호르무즈 해협에서 이란 혁명수비대(IRGC) 병력이 미국 국적 선박을 위협하는 사건도 발생했다고 미 중부사령부는 밝혔습니다.

이란 혁명수비대 소속 선박 두 척과 이란의 모하제르 드론 1대가 고속으로 유조선 '스테나 임페러티브'에 접근, 승선 및 나포를 위협했다고 미군은 전했습니다.

미국은 최근 이란에 핵 협상 재개를 요구하며 중동에 항공모함 전단 등 주요 군사적 자산을 전개하는 등 압박 수위를 높이고 있습니다.

트럼프 대통령은 전날 백악관에서 대(對)이란 군사작전에 나설지에 대해 "무엇을 할지 말할 수 없다"며 "어떻게 될지 지켜볼 것"이라고 말했습니다.

그러면서 "우리는 베네수엘라에서 했던 것처럼 막대한 병력을 그곳으로 보내고 있고, 그들은 곧 도착할 것"이라며 "나는 협상이 이뤄지기를 바란다"고 강조했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
