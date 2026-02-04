"마지막 탈출 기회" 경고…일몰 전 계약 잔금엔 말미?

<앵커>



이재명 대통령이 다주택자들을 향해 이번이 마지막 탈출 기회라고 밝혔습니다. 정부는 오는 5월 9일 다주택자 양도세 중과 유예를 예정대로 종료하겠다면서, 다만 그전까지 계약하면 잔금을 치르기 위한 말미는 줄 수도 있다고 밝혔습니다.



보도에 김수영 기자입니다.



<기자>



이재명 대통령은 어제(3일)도 SNS에 잇따라 글을 올려 망국적인 부동산 투기를 무슨 수를 써서라도 잡겠다고 공언했습니다.



협박이나 엄포가 아니라 모두를 위해 필요해서 권고하는 것이라며, "이번이 마지막 탈출의 기회"라고도 적었습니다.



양도소득세 중과 부담으로 서울 강남의 주택 매물이 늘었다는 언론 기사를 인용하며, "일찍 파는 것이 늦게 파는 것보다 유리할 것"이라고 거듭 강조했습니다.



이 대통령은 국무회의에서는 "일부에서는 '주가는 올리려고 하면서 집값은 왜 내리려고 하냐'고 얘기하는데, 집값과 주가는 다르다"며 이렇게 말했습니다.



[이재명 대통령 : 주가 올랐다고 누가 피해 보는 사람 없습니다. 또, 집값이 부당하게 오르면 집 없는 사람들이 너무 고통스러워지죠.]



부동산에 집중된 투자의 폐해도 언급했습니다.



[이재명 대통령 : 투자 자산이 집값에, 또 부동산에 매여서 생산적 영역에 사용되지 못해서 그 사회 경제 구조가 왜곡됩니다.]



정부는 다주택자 양도소득세 중과 유예 조치를 오는 5월 9일, 예정대로 종료하겠다는 방침을 거듭 확인했습니다.



다만, 잔금 기간 등 현실을 고려한 일부 예외 조치는 검토 중입니다.



[구윤철/재정경제부 장관 : 5월 9일까지 계약을 하고, 3개월은 좀 짧을 것 같아서 6개월 내에 잔금을 지불하거나 등기하는 경우까지(는) 유예하는 방안을 (검토 중입니다.)]



이 대통령 메시지에 대해 민주당은 내 집 마련을 꿈꾸는 서민에게 희망의 신호라고 평했고, 국민의힘은 협박으로 부동산 시장을 결코 안정시킬 수 없다고 비판했습니다.