[단독] 미국 내 원전 건설 제안…일본과 비교로 '압박'

<앵커>



트럼프 대통령이 관세를 25%로 다시 올리겠다고 발표한 이후, 미국 측이 우리에게 자국의 원전건설을 투자 프로젝트 안건으로 제안한 것으로 확인됐습니다. 또 일본의 대미투자 상황을 들면서 신속한 투자를 압박한 것으로 파악됐습니다.



강민우 기자가 보도합니다.



<기자>



지난달 말, 미국 워싱턴에서 진행됐던 김정관 산업통상부 장관과 러트닉 미 상무장관의 두 차례 긴급 회동에서 미국 측이 우리 측에 자국 내 원자력발전소 건설을 프로젝트로 제안한 사실이 SBS 취재 결과 확인됐습니다.



여권 고위 관계자는 "지속적으로 에너지 분야에 대한 대미투자를 요구해 온 미국이 한미 관세협상에 따른 대미투자 프로젝트의 하나로 자국 내 원전 건설을 제안했다"고 전했습니다.



'마스가' 프로젝트로 알려진 조선업이나 알래스카 LNG 개발, 전력망 사업 등보다 원전 건설 투자를 우선 요구했다는 것입니다.



미국 내 건설하는 원전 가운데 일부는 한국이, 일부는 일본이 각각 건설토록 하겠다는 뜻도 전한 것으로 파악됐습니다.



지난해 한미 관세협상에서 미국은 일본과 먼저 합의된 협상 내용을 지렛대 삼아 우리 측을 압박한 바 있습니다.



이번에도 미 측은 우리를 일본과 비교하며 대미투자 의지가 없어 보인다는 압박을 가한 것으로 알려졌습니다.



다음 달 일본 다카이치 총리가 트럼프 대통령을 미국에서 만나서 구체적 대미투자 계획을 발표하는 '선물'을 내놓을 수 있는데, 한국은 대미투자특별법의 입법이 지연되는 등 합의 이행 의지가 의심스럽다는 언급을 우리 측에 했다는 것입니다.



이재명 대통령은 앞서 미국의 불만을 달래는 차원에서 대미투자 프로젝트의 사업성을 예비검토하라는 지시를 내리기도 했는데, 청와대는 원전 건설 제안의 상업적 합리성 등을 따져보는 절차에 착수할 것으로 보입니다.



(영상취재 : 정상보·하 륭, 영상편집 : 이소영, 디자인 : 최하늘)