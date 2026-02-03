"우크라-서방, 러시아 휴전 위반 시 유럽군 파병 합의"

▲ 젤렌스키 우크라이나 대통령과의 회담 결과 설명하는 트럼프 미국 대통령

우크라이나와 서방 지원국들이 러시아가 향후 휴전 협정을 위반할 경우 유럽군을 우크라이나에 즉각 파병하는 안전보장 방안에 합의했다고 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)가 보도했습니다.러시아의 휴전 위반 시 단계별 대응 방안을 정해둔 이 계획은 지난해 12월부터 올해 1월에 걸쳐 우크라이나와 유럽, 미국 당국자 간 회의에서 논의됐다고 소식통들은 전했습니다.계획에 따르면, 휴전 위반 시 24시간 이내에 대응이 시작됩니다.먼저 외교적 경고에 이어 위반 행위를 중단시키기 위한 우크라이나군의 대응 조치가 이어집니다.이후에도 적대 행위가 계속되면 우크라이나를 지원하는 국가들의 모임인 '의지의 연합'이 군을 동원해 2단계 개입에 나섭니다.다수의 유럽연합(EU) 국가와 영국, 노르웨이, 아이슬란드, 튀르키예의 병력이 동원됩니다.휴전 위반이 대규모 공격으로 이어질 경우에는 최초 위반 후 72시간 내 미군이 포함된 서방 연합군의 공동 대응이 시작됩니다.우크라이나 안전 보장과 관련해 의지의 연합 회원국 정상들은 지난달 6일 프랑스 파리에서 회담하고 유럽 다국적군을 우크라이나에 파병할 것이라고 선언한 바 있습니다.유럽은 미국의 물류·정보 지원을 받아 공중, 해상, 지상에서 '안심 조치'를 제공할 것이라고 밝혔는데, 미국은 1천400㎞에 달하는 전선 감시를 위한 첨단 모니터링 체계를 제공할 것이라는 이야기가 나왔습니다.안전보장 방안은 종전 협상에 나선 우크라이나 입장에서 매우 중요한 부분입니다.우크라이나는 2014년 러시아가 친러 분리주의 세력의 봉기를 구실로 동부 도네츠크·루한스크 지역을 침공한 이후, 러시아의 반복된 휴전 위반을 경험했습니다.우크라이나 동부 지역의 휴전과 평화 정착을 목표로 2014년과 2015년에 민스크 협정이 체결됐으나, 안전보장 부재로 휴전은 유지되지 못했고 러시아는 2022년 우크라이나를 전면 침공했습니다.볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 지난 1월 "미국, 유럽 파트너와 논의한 안전보장안이 100% 준비됐다"면서 서명만 남은 상태라고 밝힌 바 있습니다.하지만 러시아는 서방의 안보 보장을 일방적 조치라고 일축하며, 합의 없는 휴전과 서방 군대 배치는 수용할 수 없다는 입장입니다.미국과 러시아, 우크라이나는 지난달 23∼24일 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 종전안을 논의하는 '3자회담'을 가졌고, 오는 4∼5일 후속 회담을 엽니다.3자 회의체 가동으로 종전 기대감이 높아지고 있으나 영토 문제와 우크라이나 안전보장을 둘러싼 입장차가 여전히 커 협상 진전이 제한적일 수 있다는 전망도 나옵니다.(사진=AP, 연합뉴스)