'정청래 핵심 공약' 1인1표제, 좌초 두 달 만에 찬성 60%로 의결

▲ 민주당 정청래 대표

한 차례 좌초했던 더불어민주당 정청래 대표의 핵심 공약인 '1인 1표제'가 오늘(3일) 최종 의결됐습니다.민주당은 중앙위원회 투표 결과 대의원·권리당원 1인 1표제 도입을 담은 당헌 개정안이 재적 위원 과반의 찬성으로 통과됐다고 밝혔습니다.민주당에 따르면 2∼3일 이틀간 진행된 투표에는 중앙위원 총 590명 중 515명(87.29%)이 참여했고, 찬성 312명(60.58%), 반대 203명(39.42%)으로 의결 요건을 충족했습니다.개정안은 정 대표의 공약인 '당원 주권 확대'의 일환으로 당 대표·최고위원 선거(전당대회)에서 대의원 표에 부여되는 가중치를 폐지하는 내용을 담고 있습니다.기존에는 대의원의 표의 가치가 권리당원보다 20배 가량 높았습니다.'1인 1표제'는 지난해 12월 초 중앙위에서 부결됐으나 정 대표가 곧장 재추진에 나서면서 두 달 만에 끝내 관철됐습니다.이로써 오는 8월 전당대회부터 대의원과 권리당원이 동일한 '한 표'를 행사할 수 있게 됐습니다.정 대표는 오늘 중앙위 투표 결과 발표 직후 긴급 기자회견을 열고 "역사적인 더불어민주당 1인 1표 시대가 열렸다"며 "늦은 감이 있지만 민주당도 이제 1인 1표로 당 대표와 최고위원을 뽑는 정당 민주주의를 실현하게 됐다"고 말했습니다.정 대표는 또, "1인 1표가 시행됨으로써 가장 직접적인 효과는 당내에 계파가 해체될 것이다라고 예상한다"고 평가했습니다.박수현 수석대변인은 서면 브리핑에서 "헌법이 말하는 평등선거의 원칙을 당헌에 구현하면서도 소수 의견 역시 존중하는 '실질적 민주주의'로 한 걸음 더 나아가게 됐다"고 밝혔습니다.이번 개정안에는 영남 등 전략 지역에 대한 보완책도 담겼습니다.지명직 최고위원 2명 중 1명을 전략 지역에 우선 배정하고, 전략 지역 투표에 가중치를 두되 그 비율은 전대 준비위원회에서 결정하는 내용 등입니다.