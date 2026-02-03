'정청래 핵심 공약' 1인1표제, 좌초 두 달 만에 찬성 60%로 의결

▲ 민주당 정청래 대표
한 차례 좌초했던 더불어민주당 정청래 대표의 핵심 공약인 '1인 1표제'가 오늘(3일) 최종 의결됐습니다.
민주당은 중앙위원회 투표 결과 대의원·권리당원 1인 1표제 도입을 담은 당헌 개정안이 재적 위원 과반의 찬성으로 통과됐다고 밝혔습니다.
민주당에 따르면 2∼3일 이틀간 진행된 투표에는 중앙위원 총 590명 중 515명(87.29%)이 참여했고, 찬성 312명(60.58%), 반대 203명(39.42%)으로 의결 요건을 충족했습니다.
개정안은 정 대표의 공약인 '당원 주권 확대'의 일환으로 당 대표·최고위원 선거(전당대회)에서 대의원 표에 부여되는 가중치를 폐지하는 내용을 담고 있습니다.
기존에는 대의원의 표의 가치가 권리당원보다 20배 가량 높았습니다.
'1인 1표제'는 지난해 12월 초 중앙위에서 부결됐으나 정 대표가 곧장 재추진에 나서면서 두 달 만에 끝내 관철됐습니다.
이로써 오는 8월 전당대회부터 대의원과 권리당원이 동일한 '한 표'를 행사할 수 있게 됐습니다.
정 대표는 오늘 중앙위 투표 결과 발표 직후 긴급 기자회견을 열고 "역사적인 더불어민주당 1인 1표 시대가 열렸다"며 "늦은 감이 있지만 민주당도 이제 1인 1표로 당 대표와 최고위원을 뽑는 정당 민주주의를 실현하게 됐다"고 말했습니다.
정 대표는 또, "1인 1표가 시행됨으로써 가장 직접적인 효과는 당내에 계파가 해체될 것이다라고 예상한다"고 평가했습니다.
박수현 수석대변인은 서면 브리핑에서 "헌법이 말하는 평등선거의 원칙을 당헌에 구현하면서도 소수 의견 역시 존중하는 '실질적 민주주의'로 한 걸음 더 나아가게 됐다"고 밝혔습니다.
이번 개정안에는 영남 등 전략 지역에 대한 보완책도 담겼습니다.
지명직 최고위원 2명 중 1명을 전략 지역에 우선 배정하고, 전략 지역 투표에 가중치를 두되 그 비율은 전대 준비위원회에서 결정하는 내용 등입니다.
