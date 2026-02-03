뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'4kg 감량' 김서현의 독한 변신

유병민 기자
작성 2026.02.03 21:32 조회수
PIP 닫기
<앵커>

지난 시즌 막판, 극심한 성장통을 겪었던 프로야구 한화의 마무리 김서현 투수가 새 시즌을 앞두고 몸과 마음이 확 달라졌습니다. 체중을 4kg 감량하고 체력은 더 튼튼해졌다며 올해는 흔들리지 않고 마운드를 지키겠다고 다짐했습니다.

유병민 기자입니다.

<기자>

김서현은 지난 시즌 한화의 마무리투수로 승격해 33세이브를 따냈지만 시즌 막바지에 심각한 슬럼프에 빠졌습니다.

데뷔 후 처음 풀시즌을 치르며 체력이 떨어졌고, 정규시즌 막판과 포스트시즌에 잇따라 결정적인 홈런을 허용하고 고개를 숙였습니다.

[김서현/한화 투수 : 체력이 제일 중요하다는 걸 제일 많이 느꼈던 한 해라서 (지난) 시즌 끝나고 한 달 동안 공을 안 만지고 웨이트만 했었고.]

겨울 동안 근육을 늘리면서도 체중은 줄여서 더 단단한 몸을 만들었습니다.

[김서현/한화 투수 : 체중은 4kg 정도 뺐고요. 체지방도 많이 빼려고 했었고, 버틸 수 있는 몸을 계속 만들려고 했던 거 같습니다.]

김서현은 한결 가벼워진 몸으로 스프링캠프 첫 불펜 피칭부터 강력한 구위로 41개를 던졌습니다.

[김서현/한화 투수 : 투수 코치님께서도 이제 (제) 밸런스가 좋다고 말씀해 주셔서 불펜으로서 많은 이닝을 던질 수 있기 때문에 투구 수를 조금 더 늘리려고 하고 있습니다.]

지난해의 아픔을 올해의 성장에 밑거름으로 삼겠다고 다짐했습니다.

[김서현/한화 투수 : 몸 잘 만들어서 이번 시즌에도 팬분들이 든든하게 볼 수 있도록 더 많이 노력하겠습니다. 감사합니다.]

(영상편집 : 이재성, 화면제공 : Eagles TV)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
유병민 기자 사진
유병민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지