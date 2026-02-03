1억 수수 혐의 강선우 2번째 조사…경찰, 영장 신청하나

<앵커>



2022년 지방선거에서 공천헌금 1억 원을 수수한 혐의를 받는 강선우 의원이 경찰에 두 번째로 출석했습니다. 현장 나가 있는 취재기자 연결해서 상황 알아보겠습니다.



김태원 기자, 조사가 아침부터 시작됐는데 아직 진행 중입니까?



<기자>



네, 오전 9시 반쯤 시작된 강선우 의원의 2차 조사는 10시간 넘게 이뤄지고 있습니다.



첫 경찰 조사 이후 2주 만에 다시 출석한 강 의원은 또다시 고개를 숙였습니다.



[강선우/무소속 의원 : 이런 일로 국민 여러분께 심려를 끼쳐 드린 점 다시 한번 죄송합니다. 오늘 조사에서도 성실하게 충실하게 최선을 다하겠습니다.]



강 의원은 2022년 지방선거 과정에서 김경 전 서울시의원으로부터 1억 원을 받은 정치자금법 위반 혐의 피의자로, 공천 대가성 판단에 따라 뇌물죄 적용 가능성이 있습니다.



강 의원은 "김 씨로부터 받은 쇼핑백에 돈이 있는지 몰랐고, 석 달 뒤에 인지하자마자 돌려줬다"며 해당 돈을 전세자금 같은 개인적인 용도로 쓰지 않았다는 입장을 고수하고 있는 걸로 전해졌습니다.



<앵커>



강 의원에 대한 신병 처리 여부도 결정될 가능성이 있습니까?



<기자>



네, 강 의원은 두 번째 조사인데, 강 의원의 전 보좌진이었던 남 모 씨와 김경 전 서울시의원은 이미 각각 네 차례씩 조사를 받았죠.



경찰은 오늘(3일) 조사를 마친 뒤 세 사람의 진술 분석 등을 토대로 강 의원과 김 씨 등에게 구속영장을 신청할 수 있단 전망이 나옵니다.



다만, 현역 의원인 강 의원은 불체포 특권이란 변수가 있습니다.



국회에서 재적 의원 과반이 출석하고, 출석 의원의 과반이 찬성해야 통과되는 체포동의안 표결 절차가 먼저인 겁니다.



<앵커>



김병기 의원 사건과 관련해선 빗썸 관계자도 소환됐다고요.



<기자>



네, 가상화폐 거래소 빗썸의 임원이 오늘 참고인 조사를 받았는데요.



경찰은 숭실대 편입학 특혜 의혹을 받는 김병기 의원 차남이 졸업 후 빗썸에 취업한 과정도 들여다보고 있습니다.



김 의원의 전 보좌진은 김 의원이 국회 정무위 소속 당시 차남 취업을 빗썸에 청탁한 뒤 이를 대가로 빗썸의 경쟁사인 두나무를 상대로 독과점 문제를 강하게 지적했다고 경찰 조사에서 주장한 바 있습니다.



