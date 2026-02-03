청와대 참모 12명은 다주택자…"알아서 팔도록 제도화"

<앵커>



청와대 비서관급 이상 참모 가운데 다주택자는 12명입니다. 야당은 청와대의 참모들부터 집을 정리하라고 날을 세우고 있는데,

이재명 대통령은 시켜서 억지로 파는 게 아니라 알아서 팔도록 제도를 만드는 게 우선이라고 말했습니다.



보도에 강청완 기자입니다.



<기자>



지난해 9월과 올해 1월 재산이 공개된 청와대 1급 이상 공직자 56명 가운데 다주택자는 모두 12명입니다.



문진영 사회수석은 서울 용산구 아파트와 부산 단독주택을 합쳐 신고액 기준 33억 원이 넘는 다주택자로 나타났습니다.



부동산 재산이 가장 많은 김상호 춘추관장은 배우자와 공동 명의인 40억 원대 서울 강남구 다세대주택 6채와 35억 원대 서울 광진구 아파트를 보유 중입니다.



강유정 대변인은 배우자 명의의 35억 원대 서울 서초구 아파트와 3억 원대 경기 용인시 아파트를 보유하고 있습니다.



국민의힘은 다주택자에게 집을 팔라고 하기 전에 대통령 주변부터 정리하라고 쏘아붙였는데,



[박수영/국민의힘 의원 : 대통령 주위에 즐비한 강남 좌파와 다주택자부터 정리하는 게 순서 아니겠습니까?]



이재명 대통령은 억지로 팔라는 건 정책 효과가 없는 것이라면서, 팔지 말라고 해도 팔도록 제도를 만들어야 한다고 말했습니다.



[이재명 대통령 : 시켜서 억지로 파는 건 의미 없어요. '지금 다주택을 해소하는 게 경제적으로 이익이다'라고 합리적 판단이 가능하게 제도를 만들어야죠.]



문재인 정부에서 노영민 당시 청와대 비서실장이 청와대 참모는 1주택만 빼고 모두 처분하라고 했었는데, 정작 노 실장 본인은 서울 서초구 아파트 대신 충북 청주 아파트를 매각해 논란이 불거졌던 것과 같은 상황을 만들진 않겠단 뜻으로 풀이됩니다.



다주택 보유와 관련해 김 춘추관장은 "강남구 다세대 주택은 2020년부터 매물로 내놨지만, 팔리지 않는 상태"라고 밝혔고, 강유정 대변인은 "용인시 아파트는 부모님이 20년 이상 산 집으로 이미 매물로 내놨다"고 설명했습니다.



(영상취재 : 정상보·하륭, 영상편집 : 최혜영, 디자인 : 이준호)