'정청래 핵심 공약' 1인1표제, 좌초 두 달 만에 의결…찬성 60%

유영규 기자
작성 2026.02.03 18:29 조회수
'정청래 핵심 공약' 1인1표제, 좌초 두 달 만에 의결…찬성 60%
▲ 정청래 민주당 대표

한 차례 좌초했던 더불어민주당 정청래 대표의 핵심 공약인 '1인1표제'가 오늘(3일) 최종 의결됐습니다.

민주당은 중앙위원회 투표 결과 대의원·권리당원 1인1표제 도입을 담은 당헌 개정안이 재적 위원 과반의 찬성으로 통과됐다고 밝혔습니다.

민주당에 따르면 2∼3일 이틀간 진행된 투표에는 중앙위원 총 590명 중 515명(87.29%)이 참여했으며 찬성 312명(60.58%), 반대 203명(39.42%)으로 의결 요건을 충족했습니다.

개정안은 정 대표의 공약인 '당원 주권 확대'의 일환으로, 당 대표·최고위원 선거(전당대회)에서 대의원 표에 부여되는 가중치를 폐지하는 내용을 담고 있습니다.

중앙당 재정 운용 계획 및 예산안 심사 의결 안건도 의결됐습니다.

이 안건은 투표에 참여한 중앙위원 515명 중 찬성 491명(95.34%), 반대 24명(4.66%)으로 통과됐습니다.

당헌 개정안은 작년 12월 초 중앙위에서 부결됐으나 정 대표가 곧장 재추진에 나서면서 두 달 만에 끝내 관철됐습니다.
