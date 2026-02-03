뉴스
'법정 질서 위반' 김용현 변호인 감치 집행…서울구치소 구금

김지욱 기자
작성 2026.02.03 17:39 조회수
▲ 김용현 전 국방부장관 변호인인 이하상 변호사

법정에서 소란을 피워 감치 15일을 선고받은 김용현 전 국방부 장관의 변호인이 구금됐습니다.

서울중앙지법 형사합의33부(이진관 부장판사)는 이날(3일) 김 전 장관 변호인인 이하상 변호사에 대한 감치를 집행했습니다.

같은 법원 형사합의34부(한성진 부장판사) 심리로 열린 김 전 장관 재판이 끝난 직후 이뤄졌습니다.

이 변호사는 경기도 의왕에 있는 서울구치소에 수용됐습니다.

감치란 법정 질서를 위반한 사람을 재판장의 명령에 따라 교도소·구치소 등에 일정 기간 가두는 것을 의미합니다.

이 변호사와 권우현 변호사는 지난해 12월 19일 형사합의33부 심리로 진행된 한덕수 전 국무총리의 내란 우두머리 방조 등 혐의 속행 공판에 증인으로 출석한 김 전 장관 옆자리에 신뢰관계인 자격으로 동석하게 해달라고 요청했으나 받아들여지지 않았습니다.

이에 이들은 재판부의 거듭된 지적에도 방청석을 떠나지 않고 항의하는 등 법정에서 소란을 피웠고 급기야 재판부는 법정 질서 위반으로 이들에게 감치 15일을 선고했습니다.

함께 감치 선고를 받은 권 변호사는 이날 재판에 불출석해 집행되지 않았습니다.

(사진=연합뉴스)
(사진=연합뉴스)
김지욱 기자 사진
김지욱 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

