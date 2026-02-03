'법정 질서 위반' 김용현 변호인 감치 집행…서울구치소 구금

▲ 김용현 전 국방부장관 변호인인 이하상 변호사

법정에서 소란을 피워 감치 15일을 선고받은 김용현 전 국방부 장관의 변호인이 구금됐습니다.서울중앙지법 형사합의33부(이진관 부장판사)는 이날(3일) 김 전 장관 변호인인 이하상 변호사에 대한 감치를 집행했습니다.같은 법원 형사합의34부(한성진 부장판사) 심리로 열린 김 전 장관 재판이 끝난 직후 이뤄졌습니다.이 변호사는 경기도 의왕에 있는 서울구치소에 수용됐습니다.감치란 법정 질서를 위반한 사람을 재판장의 명령에 따라 교도소·구치소 등에 일정 기간 가두는 것을 의미합니다.이 변호사와 권우현 변호사는 지난해 12월 19일 형사합의33부 심리로 진행된 한덕수 전 국무총리의 내란 우두머리 방조 등 혐의 속행 공판에 증인으로 출석한 김 전 장관 옆자리에 신뢰관계인 자격으로 동석하게 해달라고 요청했으나 받아들여지지 않았습니다.이에 이들은 재판부의 거듭된 지적에도 방청석을 떠나지 않고 항의하는 등 법정에서 소란을 피웠고 급기야 재판부는 법정 질서 위반으로 이들에게 감치 15일을 선고했습니다.함께 감치 선고를 받은 권 변호사는 이날 재판에 불출석해 집행되지 않았습니다.(사진=연합뉴스)