경찰, 강선우 재조사 7시간째…'1억 진실 공방' 매듭 시도

▲ 무소속 강선우 의원이 3일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대로 출석하며 취재진의 질문을 받고 있다

김경 전 서울시의원으로부터 공천헌금 1억 원을 수수한 의혹을 받는 무소속 강선우 의원에 대한 경찰 2차 조사가 7시간째 이어지는 중입니다.경찰은 오늘(3일) 오전 9시 반쯤 서울청 마포청사에 출석한 강 의원을 상대로 그의 전 보좌관 남 모 씨, 김 전 시의원과 진술이 엇갈리는 대목들을 추궁하고 있습니다.강 의원은 2022년 1월 용산 한 호텔 카페에서 김 전 시의원에게 쇼핑백을 건네받았지만 금품인 줄 몰랐다는 입장입니다.하지만 김 전 시의원과 남 씨는 강 의원이 금품을 인지하고 있었다는 취지로 진술했습니다.경찰이 오늘 1억 원 진실공방을 종결할 것으로 예상되는 만큼 조사는 밤늦은 시간까지 이어질 전망입니다.강 의원은 지난달 20일 첫 조사 때도 21시간에 걸친 밤샘 조사를 받은 바 있습니다.경찰은 김 전 시의원이 강 의원에게 지방선거 이후인 2022년 10월과 2023년 12월 총 1억 3천여만 원을 타인 명의로 '쪼개기 후원'한 의혹도 조사하는 것으로 전해졌습니다.강 의원은 김 전 시의원의 차명 후원임을 알게 된 직후 후원금을 반환했다는 입장입니다.경찰 관계자는 "제기된 의혹이 연결 선상에 있는 만큼 모두 확인할 계획"이라고 말했습니다.경찰은 오늘 강 의원에 대한 2차 조사 경과를 본 뒤 이번 사건 관련자들에 대한 신병 확보를 검토할 예정입니다.강 의원의 경우 현직 국회의원 신분이라 국회 회기 중 국회 동의 없이 체포·구금되지 않는 불체포특권이 있는 점이 변수입니다.한편 경찰은 무소속 김병기 의원이 가상자산거래소 빗썸에 차남의 취업을 청탁했다는 의혹과 관련해 오늘 빗썸 임원 A 씨를 참고인으로 조사 중입니다.오는 4일에도 다른 빗썸 관계자를 부를 방침인 것으로 알려졌습니다.김 의원 전직 보좌관들의 진술서에 따르면 2024년 9∼11월 김 의원은 차남을 입사시키기 위해 빗썸과 두나무 양측에 인사 청탁을 시도한 것으로 알려졌습니다.실제 김 의원 차남은 지난해 1월 빗썸에 취업해 6개월간 일했습니다.김 의원은 국회 정무위원회에서 빗썸 경쟁사인 두나무를 공격하는 취지의 질의를 여러 차례 해 차남이 재직한 회사를 밀어주려 했다는 의혹도 받습니다.(사진=연합뉴스)