상설특검, '퇴직금 미지급' 쿠팡CFS 법인·전현직 대표 기소

▲ 서울 송파구 문정동 쿠팡풀필먼트서비스(쿠팡CFS) 입구 모습

'쿠팡 퇴직금 미지급 의혹'을 수사하는 안권섭 상설 특별검사팀이 쿠팡풀필먼트서비스(CFS) 전·현직 대표를 재판에 넘겼습니다.특검팀은 엄성환 전 쿠팡 CFS 대표이사와 정종철 현 쿠팡CFS 대표이사, 쿠팡 CFS 법인을 근로자퇴직급여보장법(퇴직금법) 위반 혐의로 기소했다고 오늘(3일) 밝혔습니다.엄 전 대표 등은 2023년 5월 노동자들에게 불리하게 쿠팡CFS의 취업규칙을 변경해 퇴직금 성격의 금품을 체불한 의혹을 받습니다.당시 쿠팡은 퇴직금품 지급 관련 규정을 '일용직 근로자도 1년 이상 근무하는 경우 주당 근로 시간이 15시간 미만인 기간만 제외'에서 '1년 이상 근무하고 주당 근로 시간이 15시간 이상인 경우'로 바꿨습니다.근무 기간에 주당 15시간의 근로 시간을 채우지 못한 날이 하루라도 끼어 있으면 퇴직금 산정 기준을 이날부터 다시 계산하도록 해 '퇴직금 리셋 규정'이라고 불렸습니다.특검팀은 "취업규칙 변경 이전인 2023년 4월부터 쿠팡CFS가 이미 내부 지침 변경(일명 일용직 제도 개선안)을 통해 일용직 근로자에 대한 퇴직금 지급 기준을 일방적으로 변경해 시행한 사실을 확인했다"며 "후속 절차로 이뤄진 취업규칙 변경 과정에서의 절차적 하자도 확인했다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)