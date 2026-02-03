경찰, '이 대통령 관련 허위사실 유포' 혐의 전한길 소환 조율

▲ 한국사 강사 출신 전한길 씨

경찰이 이재명 대통령 관련 허위사실을 유포한 혐의로 고발당한 한국사 강사 출신 전한길 씨를 불러 조사할 방침인 것으로 파악됐습니다.서울경찰청 형사기동대는 전 씨를 정보통신망법상 명예훼손 등 혐의를 받는 피의자로 입건하고 변호인과 출석일을 조율 중이라고 오늘(3일) 밝혔습니다.빠르면 이번 주 중 소환할 가능성도 있는 것으로 전해졌습니다.더불어민주당은 지난해 10월 이 대통령과 김현지 청와대 제1부속실장에 대한 허위사실을 유포했다며 전 씨를 경찰에 고발한 바 있습니다.전 씨에 대한 고발은 총 8건인 것으로 알려졌습니다.전 씨는 오늘 인천국제공항 제2터미널을 통해 160여 일 만에 미국에서 귀국하며 "8건에 대해 조사를 다 받고 무죄를 증명하면 되지 않겠나"라고 언급했습니다.그는 자신이 제작한 비상계엄 관련 다큐멘터리 영화를 홍보하며 윤석열 전 대통령은 죄가 없다고 주장하기도 했습니다.공항에는 태극기와 성조기, 꽃다발 등을 든 지지자들이 몰려들기도 했습니다.(사진=공동취재, 연합뉴스)