뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[자막뉴스] "더 이상 못 참는다" 판사 '작심'…'막말 폭격' 이하상 변호사 또 감치 됐다

이현영 기자
작성 2026.02.03 17:53 조회수
PIP 닫기
김용현 전 국방부 장관의 법률대리인인 이하상 변호사가 2개월여 만에 또 감치됐습니다.

이 변호사에 대한 감치 명령은 오늘(3일) 오후 4시 20분쯤 서울중앙지법에서 열린 김 전 장관의 위계에 의한 공무집행방해 혐의 사건 공판이 끝난 뒤 집행됐습니다.

재판장이 이 변호사가 법정 질서를 위반했다고 보고 교도소, 구치소 등에 일정 기간 가두기로 결정한 겁니다.

오늘 오후 공판이 끝나고 재판부가 방청객들을 모두 내보낸 뒤, 법무부 교정본부 직원들이 이 변호사의 신병을 확보한 걸로 전해졌습니다.

이 변호사에 대한 감치 재판은 최근 비공개로 열린 것으로 알려졌습니다.

앞서 이 변호사는 한덕수 전 국무총리의 내란 사건 1심 선고 직후인 지난달 23일 한 유튜브 채널에 출연해 이진관 부장판사가 재판장인 서울중앙지법 형사합의33부의 판결에 대해 "사이코패스들이 칼을 들고 찌르는 느낌"이라고 말한 바 있습니다.

이 변호사는 그러면서 윤석열 전 대통령의 체포영장 집행방해 혐의에 대해 징역 5년을 선고한 서울중앙지법 형사35부 백대현 부장판사를 향해선 "대현이가 짖어도 가고 진관이가 짖어도 간다. 그래서 반드시 이긴다"고도 말했습니다.

김 전 장관 측 변호인단은 지난해 6월 서울중앙지법 형사합의34부 심리로 열린 김 전 장관의 추가 구속영장 심문에서는 재판부가 변호인단이 낸 재판부 기피 신청을 기각하자, "한성진 부장판사가 특검의 직권남용 범죄에 공모했다"며 고발 방침을 밝히기도 했습니다.

11월엔 김 전 장관의 증인신문 당시 이진관 부장판사가 이 변호사와 권우현 변호사에게 동석을 불허하며 퇴정 명령을 내렸지만, 이들이 수차례 불응하자 감치 15일 결정을 내렸습니다.

이에 두 사람은 구금됐지만, 교정당국에서 '인적사항이 특정되지 않는다'는 이유로 수용을 거절하면서 4시간 만에 풀려났습니다.


(취재:이현영/ 영상편집: 이승진/ 디자인: 이정주/ 제작: 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이현영 기자 사진
이현영 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지