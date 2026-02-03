김건희 일가 '양평 공흥지구 특혜' 첫 재판 연기…"증거 복사 지연"

▲ 국민의힘 김선교 의원·김건희 여사 모친 최은순 씨

김건희 여사 일가와 국민의힘 김선교 의원이 연루된 양평 공흥지구 개발사업 특혜 의혹 재판이 내달 3일로 미뤄졌습니다.서울중앙지법 형사합의35부(백대현 부장판사)는 당초 이날(3일) 오후 2시로 예정됐던 김 의원, 김 여사 모친 최은순 씨, 오빠 김진우 씨 등 6명의 첫 공판준비기일을 다음 달 3일 오후 2시로 연기했습니다.민중기 특별검사팀의 사무실 이전으로 증거기록 복사가 늦어지자 김 씨 등 피고인 측이 기일 변경을 요청했고 재판부가 이를 받아들인 것으로 알려졌습니다.공판준비기일은 정식 공판에 앞서 피고인과 검찰 양측의 입장을 확인하고 향후 심리 계획을 논의하는 절차로 피고인 출석 의무는 없습니다.특검팀은 지난해 12월 김 의원과 최 씨, 김 씨, 전·현직 양평군 공무원 2명을 특정경제범죄 가중처벌법상 배임 혐의로 불구속 기소했습니다.최 씨와 김 씨의 청탁을 받고 군청 공무원들을 상대로 개발사업 인허가 로비 활동을 한 전직 언론인 A 씨에게는 변호사법 위반 혐의가 적용됐습니다.김 의원은 양평군수로 있던 2017년 최 씨와 김 씨로부터 양평 공흥지구 도시개발사업과 관련한 개발부담금이 부과되지 않도록 해달라는 청탁을 받고 관계 직원에게 이를 지시한 혐의를 받습니다.최 씨와 김 씨에게는 김 의원 및 양평군 공무원에 대한 로비를 통해 개발부담금을 축소하려 한 혐의가 적용됐습니다.특검팀에 따르면 김 여사 일가가 공흥지구 개발이익 사업으로 얻은 수익은 최소 90억 원으로, 이를 토대로 산정한 개발부담금은 약 22억 5천만 원입니다.이에 따라 김 여사 일가가 소유한 사업 시행사 ESI&D에는 22억 5천만 원의 이익이, 양평군에는 그만큼의 손해가 발생했다는 게 특검팀 판단입니다.최 씨와 김 씨는 로비 활동 대가로 A 씨에게 급여 명목으로 약 2억 4천300만 원을 지급한 것으로도 나타났습니다.A 씨는 최 씨와 김 씨에게 김 의원을 연결해 준 것으로 알려진 인물입니다.