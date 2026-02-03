러시아 극동서 한국인 선교사 지난달 체포·구금

▲ 1일(현지시간) 러시아 모스크바 거리의 모습

러시아에서 한국인 선교사가 러시아 당국에 구금되는 사례가 또 발생했습니다.러시아 한인사회와 하바롭스크 아르구멘티이팍티 등 극동지역 매체들에 따르면 극동 하바롭스크에서 활동하던 한국인 여성 선교사 박 모 씨가 지난달 말 러시아 당국에 체포·구금됐습니다.그가 운영하던 종교 시설은 해산됐습니다.주러시아대사관과 주블라디보스토크 총영사관은 영사 접견을 통해 박 씨의 상태와 구금 경위, 정확한 사실관계 등을 확인하고 있습니다.현지 매체들은 러시아 당국을 인용해 박 씨가 아동 대상 종교 캠프를 운영했고, 아이들이 성경 필사 등 엄격한 일정에 따라 생활했으며 박 씨가 미국 계열 종교 단체 소속이라는 점 등을 부각해서 보도했습니다.수사 당국은 박 씨가 한국인 선교사들의 러시아 불법 입국을 도운 혐의도 받고 있다고 전했습니다.하지만 러시아 당국이 누군가의 고발로 박 씨 조사에 들어간 만큼 현지 보도를 통해 알려진 내용이 지나치게 일방적이라는 지적도 나옵니다.앞서 지난 2024년 1월에는 러시아 극동 블라디보스토크에서 활동하던 한국인 선교사 백 모 씨가 간첩 혐의로 체포됐습니다.이후 백 씨가 2년간 재판도 받지 못하고 구금된 상태에서 또 한국인 선교사 구금 사례가 발생한 것입니다.한러 관계 악화 속에 잇달아 발생한 한국인 구금 문제 해결이 쉽지 않을 수 있다는 우려도 나옵니다.러시아에서 장기 구금된 외국인은 종종 외교적 협상 카드로 이용되기도 합니다.2022년 2월 러시아의 우크라이나 특별군사작전 이후 한국은 대러 제재에 동참했고, 러시아는 한국을 비우호국으로 지정했습니다.이런 가운데 북한이 러시아에 군대를 파병하는 등 양국이 밀착하면서 한러 관계는 더욱 복잡해졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)