뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

스마트폰 많이 하면 암 걸린다? "전자파 연구 결과…"

서동균 기자
작성 2026.02.03 17:19 조회수
PIP 닫기
<앵커>

그동안 휴대전화나 전자레인지에서 나오는 전자파가 암을 유발하는지에 대한 의견이 분분했는데요. 최근 한·일 국제연구팀이 생물 노출 기준 강도의 전자파에서도 암 유발 영향이 없다는 결론을 내놨습니다.

서동균 기자입니다.

<기자>

한국전자통신연구원이 휴대전화와 전자레인지, GPS 등에서 발생하는 전자파가 암 유발에 영향을 미치지 않는다는 결론을 내렸습니다.

한·일 국제 연구팀은 2019~2023년까지 인체보호 기준의 생물학적 근거인 4W/kg의 강도로 생물 실험을 진행한 결과, 뇌종양이나 심장 신경초종 등 신경계 질환에 영향을 주지 않는 것을 확인했다고 밝혔습니다.

그동안 휴대전화 전자파의 암 유발 여부에 대해선 명확한 결론이 없었습니다.

앞서 미국 국립독성연구프로그램은 2007년부터 2018년까지 대규모 동물 실험을 진행한 결과, 6W/kg 강도의 전자파에 노출된 수컷 쥐의 뇌와 심장, 부신에서 종양 발생률이 증가했다고 발표했습니다.

또 이탈리아 라마찌니 연구소는 이보다 낮은 휴대전화 기지국 수준인 0.1W/kg에서도 뇌와 심장 종양이 증가했다고 분석한 바 있습니다.

이와 달리 이번 연구는 국제비전리복사방호위원회가 정한 생물학적 기준인 4W/kg에서도 생체가 충분히 안전할 수 있다는 결과를 냈다는 데 의미가 있습니다.

현재 이 기준을 근거로 직업인은 4W/kg의 10분의 1 수준인 0.4, 일반인은 50분의 1 수준인 0.08을 전자파 노출 기준으로 정하고 있습니다.

[최형도/한국전자통신연구원 전파연구본부 박사 : 4W/kg의 강도에서 이런 암 발생이 되지 않았다라는 그런 결과이기 때문에, 인체 보호 기준 아래에서는 이런 발암의 위험성이 상대적으로 적다라고.]

다만 이번 연구는 전자파를 동물 신체 전체에 노출해 얻은 결과이기 때문에, 휴대전화처럼 특정 부위에 국소적으로 영향을 미치는 기기와 직접 비교하는 데는 한계가 있다고 연구진은 덧붙였습니다.

(영상편집 : 이상민, 디자인 : 한송연)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
서동균 기자 사진
서동균 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지